Gretel & Hansel : terreur maximale pour la bande-annonce officielle

Le film d’horreur « Gretel & Hansel », adapté du célèbre conte pour enfants réalisé par Oz Perkins, se dévoile dans une bande-annonce terrifiante.

L’horreur a le vent en poupe en ce moment, et on ne s’en plaindra pas. D’autant plus quand elle se dévoile avec dans une bande-annonce terrifiante, et qu’elle vient habiter un conte pour enfants. Et à la réflexion, on a tendance à oublier que les contes les plus célèbres sont les plus cruels et les épouvantables. C’est bien le cas du film Gretel & Hansel, un conte qu’on connaît en VF sous le titre Hansel et Gretel, un frère et une soeur pauvres perdus dans la forêt par leurs parents, qui découvrent une maison en bonbons dans laquelle vit une horrible sorcière… Et cette bande-annonce da nouvelle adaptation en film réalisée par Oz Perkins promet un véritable enfer !

Une sorcière, des enfants, et des lames rouillées

Après un premier teaser, qui avait offert un bon aperçu de l’ambiance, entre épure du style et traits gothiques, on en voit maintenant un peu plus sur les personnages, et en premier lieu la terrifiante sorcière, interprétée par Alicia Kridge. Sophia Lillis incarne Gretel, et Sammy Leakey son petit frère Hansel. Point intéressant, on voit pas mal d’intérieurs qui ne semblent pas tous être dans la maison de la sorcière, une maison qui s’annonce centrale dans l’histoire. Pour le reste, on vous laisse le découvrir avec la « gourmandise » qui convient à ce conte !

Prévu dans les cinémas américains le 31 janvier 2020, on croise les doigts pour avoir une date de sortie française bientôt.