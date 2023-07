Grève à Hollywood : Dwayne Johnson fait un geste exceptionnel

Dwayne Johnson s'est mobilisé pour soutenir la grève des acteurs à Hollywood. La star aurait effectué un don d'au moins un million de dollars pour "aider des milliers" de confrères. Il s'agit du "don individuel le plus important" jamais reçu par la SAG-AFTRA Foundation.

Grève à Hollywood : les acteurs ont rejoint les scénaristes

Le jeudi 13 juillet 2023, la grève des acteurs a débuté à Hollywood, deux mois après le lancement de celle des scénaristes. Les comédiens et les auteurs ont des revendications communes, à commencer par la hausse de leur rémunération "résiduelle", liée à la rediffusion de leurs oeuvres, qui a considérablement baissé avec l'explosion du streaming. Comme les scénaristes, les acteurs et actrices craignent par ailleurs de voir l'intelligence artificielle prendre de plus en plus d'importance et utiliser leur image et leur voix sans leur consentement. Ils réclament ainsi un encadrement autour de l'utilisation de cette technologie.

Plusieurs célébrités ont affiché leur soutien au mouvement, parmi lesquelles Meryl Streep, Olivia Wilde, Rosario Dawson, Colin Farrell ou encore Paul Dano. Avant la grève des acteurs et actrices, Tom Cruise a quant à lui participé aux négociations entre la SAG-AFTRA, syndicat qui représente plus de 160 000 interprètes, et l'AMPTP, qui représente plusieurs centaines de sociétés de production, arguant pour une réglementation sur l'intelligence artificielle ainsi qu'une meilleure prise en charge des cascadeurs mais plaidant aussi pour que la promotion des films ne soit pas interrompue.

Dwayne Johnson fait un don "historique"

Au début de la grève, Courtney B. Vance et Cyd Wilson, président et directeur de la SAG-AFTRA Foundation, ont envoyé une lettre aux 2700 acteurs membres du syndicat les mieux rémunérés afin de solliciter leur aide financière pour soutenir les grévistes et poursuivre le mouvement. Dwayne Johnson s'est alors rapidement mobilisé et aurait déclaré, cité par Courtney B. Vance auprès de Variety :

Dans un moment comme celui-ci, je suis à vos côtés et je n'irai nulle part, quels que soient vos besoins.

Paul Doyle (Dwayne Johnson) - No Pain No Gain ©Paramount Pictures

Selon le président de la SAG-AFTRA Foundation, la star de San Andreas et Fast & Furious : Hobbs & Shaw serait "intervenue d'une manière importante et historique pour aider". The Rock aurait effectué un don d'au moins un million de dollars à la caisse de grève, permettant de venir en aide à plusieurs milliers de confrères. Cyd Wilson assure à propos de cette contribution :