Grève à Hollywood : Tom Cruise va-t-il (vraiment) sauver le cinéma ?

Alors que la grève des scénaristes et des acteurs et actrices d'Hollywood bat son plein, il a été révélé que l'acteur et producteur Tom Cruise, superstar du moment, avait participé aux négociations entre la SAG-AFTRA et l'AMPTP au début du mois de juin.

"Maverick" à la rescousse

La grève actuelle des scénaristes et des actrices et acteurs de l’industrie cinématographique américaine est un événement historique dont l’impact va être très sensible. Les causes sont multiples, mais dans celles-ci l’emprise économique des grands streamers sur le mouvement d'Hollywood et l’usage de l’intelligence artificielle sont proéminentes. Les grévistes sont en position de faiblesse face aux machines de guerre que sont les grands studios hollywoodiens. La voix qui porte est celle de la présidente de la SAG-AFTRA Fran Drescher, actrice et productrice célèbre pour la série Une nounou d'enfer. Mais, par ailleurs, il n’avait pas été rapporté de participation "officielle" d'une très grande star aux négociations, jusqu'à aujourd'hui.

En effet, comme révélé par The Hollywood Reporter, Tom Cruise a participé via Zoom aux côtés de la SAG-AFTRA aux négociations début juin, avant que la grève des acteurs et actrices ne débute. En plus de militer pour un meilleur encadrement de l'intelligence artificielle, l'acteur a aussi argumenté pour une meilleure prise en charge des cascadeurs.

Et si dans ces négociations l'AMPTP était la partie adverse, Tom Cruise a aussi plaidé auprès de la SAG-AFTRA pour que la promotion des films et la présence des équipes sur les tapis rouges puissent continuer, afin de faire vivre des salles de cinéma encore en rémission de l'épisode Covid. Une requête qui, selon une source de The Hollywood Reporter présente lors de ces négociations, "n'a pas mis les gens à l'aise". De toute évidence, ce qu’il a alors entrepris dans ce cadre n’a pas infléchi la position des studios.

L'acteur en position de force

En 2022, dans la phase de sortie de la pandémie, Tom Cruise a fait un retour phénoménal dans sa combinaison de pilote de "Maverick". Une performance artistique et commerciale surprenante, survenue au moment où le déclin du genre super-héroïque est apparu bien engagé et inévitable, épuisé sur le plan créatif et problématique sur le plan de la production comme de la distribution. Dans cette situation, la volonté de réalisme et l’ambition profondément spectaculaire de Top Gun : Maverick a été une bouffée d’oxygène. Un événement majeur certifié par Steven Spielberg himself, qui a congratulé Tom Cruise au dîner des nommés aux Oscars 2023 le 13 février :

Tu as sauvé le cinéma !

La superstar des années 80 et 90 a ainsi passé un autre niveau de stardom avec Top Gun : Maverick. Il est même devenu le premier représentant mondial du métier d’acteur à 60 ans, à force de cascades trompe-la-mort et de rares mais performantes déclarations sur sa conception joyeuse du cinéma. Aujourd’hui icône planétaire du cinéma et star légendaire du film d’action, Tom Cruise serait-il donc le sauveur, capable par son image d’acteur et son pouvoir de producteur à succès de faire plier les studios ?

Un coup à jouer pour Tom Cruise ?

L’essoufflement au box-office de Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 n’est pas la situation idéale. Mais elle n’est pas catastrophique. D’une part, elle n'est pas uniquement imputable au seul film, le planning de sorties étant symptomatique de la confusion ambiante, avec trois sorties majeures et une orgie cannibale en 7 jours : Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, Barbie et Oppenheimer. D’autre part, les films de Tom Cruise connaissent généralement une longévité et un succès international importants. Mais le box-office de ce nouvel opus M:I sera quoi qu’il arrive handicapé par cet embouteillage, ainsi que par la situation politique actuelle à Hollywood, qui interdit toute promotion.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ©Paramount Pictures

Ainsi, plutôt que d'endosser la responsabilité d'une performance probablement bien en-deçà des attentes, l'acteur et producteur de la saga pourrait tout simplement se faire le témoin et porte-parole d'une situation globale dramatique. Et apparaître comme un potentiel leader de la lutte contre la toute-puissance du streaming, le recours trop excessif aux CGI et à l'intelligence artificielle, avec tout ce que ces développements impliquent de bouleversements économiques. Tom Cruise se trouve par ailleurs très directement concerné par la grève. En effet, le tournage de Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 2 a, comme la grande majorité des films en production, été mis en pause.

La figure médiatique qui manque

L'obstacle principal à une participation active et médiatique de Tom Cruise à la lutte des scénaristes et acteurs et actrices d'Hollywood réside peut-être dans son ultra-discrétion et son refus, hors promotion, d'apparaître dans les médias. Plutôt en froid depuis vingt ans avec un secteur qui ne l'a pas épargné, il lui faudrait regagner une plus forte identité publique et politique, ce qu'il a délaissé depuis longtemps.

Doté d'une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars, Tom Cruise n'est pas touché par les enjeux financiers qui motivent les grévistes. Comme Fran Drescher l'a souligné dans une interview accordée à Variety, la lutte concerne d'abord les "travailleurs" d'Hollywood.

N'oubliez pas, Tom Cruise et la A-List ont leurs propres accords avec les studios. Ce n'est pas pour eux que nous faisons la grève. Nous nous mobilisons pour le travailleur de base.

Mais c'est justement en sa qualité de superstar que Tom Cruise pourrait peser dans l'opposition entre les studios et leurs employés, scénaristes et interprètes. Puisque qu'il semblerait que les dirigeants de studios soient enclins à laisser durer la grève jusqu'à ce que "(les grévistes) perdent leurs maisons et leurs appartements", visant ainsi la classe "laborieuse" hollywoodienne, l'intervention d'une superstar telle que Tom Cruise obligerait ceux-là à changer de discours et de perspective. En outre, acteur et producteur, il est en capacité de jouer sur les deux tableaux et de tenter de rassembler les deux camps, plutôt que de se retrouver coincé le cul entre deux chaises. Alors, un retour à la table des négociations de Tom Cruise ne serait-il pas la meilleure option pour faire évoluer la situation ?