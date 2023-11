C'est officiel, la grève des acteurs et des actrices à Hollywood est terminée !

Depuis le 9 novembre à 00h01, la grève des acteurs et des actrices à Hollywood est suspendue. Le syndicat SAG-AFTRA est parvenu à un accord avec les studios représentés par l'AMPTP.

Fin de la grève à Hollywood

118 jours. Voilà combien de temps aura durée la grève des acteurs et des actrices à Hollywood. Avant cela, c'est celle des scénaristes qui s'était terminée après 146 jours. Mais après de longues négociations entre les studios et les différents syndicats (WGA pour les scénaristes, SAG-AFTRA pour les comédiens), des accords ont finalement été trouvés.

Pour rappel, le syndicat SAG-AFTRA réclamait notamment une revalorisation des salaires et des royalties touchées sur les programmes des plateformes de streaming. La question de l'intelligence artificielle était également un point important des négociations. Deadline précise que pour le moment, 17 membres du syndicat des acteurs ont voté l'accord de principe. Les détails de ces accords devraient être soumis au conseil d'administration vendredi. Mais le syndicat s'est déjà dit ravi du nouveau contrat établi pour les trois prochaines années.

Nous sommes parvenus à un contrat qui permettra aux membres de SAG-AFTRA de toutes les catégories de construire des carrières durables. Des milliers d'artistes-interprètes, aujourd'hui et à l'avenir, bénéficieront de ce travail.

Un contrat à 1 milliard de dollars !

SAG-AFTRA a révélé les grandes lignes de ces accords conclus avec l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers). Ainsi, ce nouveau deal permettrait une revalorisation globale estimée à 1 milliard de dollars. Cela comprend notamment une augmentation des salaires minimums et des salaires des figurants. Des dispositions importantes concernant la rémunération et le consentement pour apporter aux acteurs et aux actrices une protection contre la menace des IA. Ou encore un bonus de participation pour les diffusions en streaming. Les plafonds des régimes de retraite et de santé ont également été réévalués. Enfin, des dispositions contractuelles permettront de protéger les diverses communautés.

Depuis le 9 novembre à 00h01, la grève a été officiellement suspendue et les tournages qui étaient en pause vont donc pouvoir reprendre. Parmi les tournages qui devraient reprendre dans les prochains jours, il y aurait (toujorus d'après Deadline), Deadpool 3, Venom 3, Beetlejuice 2 ou encore Gladiator 2, dont une grande partie a déjà été montée.