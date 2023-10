Grève à Hollywood : attention aux costumes d'Halloween !

La grève des acteurs et des actrices continue à Hollywood. Par conséquence, pour Halloween, ils devront faire très attention à la manière dont ils souhaitent se déguiser.

Des règles à respecter pendant la grève des acteurs et des actrices

Après cinq mois de grève, les scénaristes hollywoodiens ont trouvé un accord avec l'Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP). Voilà presque un mois que le mouvement s'est terminé maintenant. Mais pour ce qui est de la grève des acteurs et des actrices, on est encore loin du compte.

Le syndicat SAG-AFTRA n'est toujours pas parvenu à trouver un accord avec les studios concernant notamment la revalorisation des salaires. Un élément important est la question des services de streaming et le fait que les comédiens ne touchent quasiment rien en fonction du nombre de vues des programmes.

Une centaine de jours se sont écoulés et la grève continue. Il ne devrait pas y avoir d'évolution dans les prochains jours et donc pour un événement important aux États-Unis : Halloween. Le 31 octobre, comme tout le monde, des acteurs et des actrices pourraient avoir envie de se déguiser. Mais il y aurait alors un risque d'aller à l'encontre de la grève.

Les costumes à éviter pendant Halloween

En effet, les acteurs et les actrices membres du syndicat ne doivent en aucun cas faire de promotion pour une œuvre durant la grève. Ils ne peuvent donc pas être présents à une avant-première ni faire d'interview. Sauf qu'en se déguisant par exemple en Julius Robert Oppenheimer, cela reviendrait à promouvoir le film de Christopher Nolan. Pareil pour Barbie ou un super-héros de l'univers Marvel. Car même si l'origine d'un Iron Man vient de comics, il est aujourd'hui trop identifié au cinéma.

La SAG-AFTRA a donc publié (via Deadline) un guide pour expliquer cela et pour "s'assurer que les membres n'enfreignent pas par inadvertance les règles de la grève". Dedans, il est conseillé d'opter pour des costumes très généralistes comme des fantômes ou des zombies, et de ne surtout pas poster sur les réseaux sociaux des photos de "costumes inspirés de contenus identifiables"

L'acteur Ryan Reynolds s'est de son côté amusé sur X (anciennement Twitter) de ces restrictions en écrivant avec ironie : "J'ai hâte de crier "briseuse de grève" à ma fille de 8 ans durant toute la nuit. Elle n'est pas syndiquée, mais elle doit apprendre."