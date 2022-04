Guerre en Ukraine : Benedict Cumberbatch va accueillir des réfugiés chez lui

Benedict Cumberbatch joue les héros dans "Doctor Strange 2" et dans la vraie vie. L'acteur a annoncé attendre une famille ukrainienne qu'il va accueillir chez lui.

Le conflit continue en Ukraine

L'actualité est malheureusement toujours marquée par la guerre en Ukraine. Depuis le 24 février, l'armée russe se trouve dans le pays et attaque encore différentes zones du territoire. En conséquence, outre les pertes tragiques, des millions d'Ukrainiens ont été obligés de fuir leur pays. Les réfugiés affluent depuis dans les pays d'Europe. De nombreuses personnalités se sont mobilisées de différentes manières. Ashton Kutcher et Mila Kunis ont levé des fonds pour l'Ukraine, tandis qu'Oliwia Dabrowska, qui jouait la petite fille en manteau rouge dans La Liste de Schindler, s'est rendue directement sur le terrain. De son côté, Benedict Cumberbatch a annoncé qu'il allait accueillir une famille de réfugiés.

Benedict Cumberbatch ©Gareth Cattermole/Getty Images for Disney

Doctor Strange en aide aux réfugiés

Le comédien était présent à Londres pour une avant-première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. À cette occasion, il s'est exprimé au micro de Sky et a affirmé attendre l'arrivée prochaine de cette famille :

Ils ont réussi à sortir d'Ukraine. Je suis leur progression tous les jours. Malheureusement, ils doivent subir un traitement médical. Si j'en disais davantage ce serait un non-respect de leur vie privé, et à la mienne si je donnais des détails sur leur arrivée. Mais je veux leur donner de la stabilité après toute cette tourmente qu'ils ont vécue, et ce sera en les accueillant chez moi.

Benedict Cumberbatch avait déjà apporté son soutien au peuple ukrainien en appelant aux dons. Mais son action dépasse ici les paroles. De plus, l'interprète de Doctor Strange a affirmé essayer d'accueillir d'autres familles. Cependant, chaque cas est particulier et complexe. Il travaille néanmoins avec "une merveilleuse organisation caritative appelée Refugees at Home" et continue d'aider comme il peut. Un bel exemple de la part de l'acteur qui profite de sa notoriété et de la lumière faite sur Doctor Strange 2 pour une bonne cause.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira dans les salles françaises le 4 mai.