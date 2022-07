Halloween Ends : Michael et Laurie se préparent à l'affrontement final dans la bande-annonce

Après deux premiers films sortis en 2018 et en 2021, la saga Halloween de David Gordon Green se termine avec Halloween Ends. Découvrez la toute première bande-annonce du retour de Michael Myers et de Laurie Strode.

Halloween : suite et fin

Quarante ans après avoir terrorisé Laurie Strode un soir d'Halloween 1978, Michael Myers était revenu la hanter. Ainsi, le réalisateur David Gordon Green avait fait le pari d'offrir une suite directe au chef-d'oeuvre de John Carpenter, en ignorant toutes les autres suites (plus ou moins réussies) sorties après ce dernier.

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) dans Halloween © Universal Pictures

De ce fait, dans le film de 2018, Michael était enfermé depuis 40 ans dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, et Laurie vivait dans l'angoisse de recroiser son chemin. Toujours campée par Jamie Lee Curtis, elle s'était construit au fil des années un véritable arsenal de guerre. Qui a fini par payer lorsqu'elle a finalement retrouvé Michael.

Une bande-annonce pour Halloween Ends

Alors qu'on le croyait mort, ce dernier était finalement sorti des flammes et avait repris son violent massacre dans le bien nommé Halloween Kills sorti en 2021. Le dernier affrontement avec Laurie aura lieu cette année dans Halloween Ends, attendu le 19 octobre. Et il promet d'être encore très violent, comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article).

Petite précision tout de même, contrairement aux deux films précédents, ce troisième film ne se déroulera pas durant la même nuit du 31 octobre, mais quatre ans plus tard. Michael traquera de nouveau Laurie pour un dernier face à face qui s'annonce sanglant. Lequel des deux survivra ? Y laisseront-ils tous les deux leur peau ? On le découvrira à l'automne prochain.