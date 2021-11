Halloween Kills : découvrez une vidéo making-of de la scène des pompiers

La séquence d'affrontement entre Michael Myers et les pompiers dans "Halloween Kills" est un des gros points forts du film. L'acteur derrière le masque, James Jude Courtney, a partagé les coulisses du tournage de cette scène.

Michael Myers met Haddonfield à feu et à sang dans Halloween Kills

Toujours mis en scène par David Gordon Green, Halloween Kills se déroule juste après les événements d'Halloween sorti en 2018. On retrouve Laurie Strode en bien mauvaise posture, après son affrontement sanglant avec Michael Myers. Ce dernier, qu'elle croyait avoir réussi à piéger dans le sous-sol de sa maison en flammes, est en réalité bien vivant. Et il sort de la maison avec la ferme intention de tuer encore et encore.

Halloween Kills © Universal Pictures

Ses premières victimes sont les pompiers venus éteindre le feu. Une séquence d'une grande violence graphique qui pose les bases du film (et qui n'a pas plu à tout le monde). Jamais Michael Myers n'aura été aussi brutal que dans Halloween Kills. Laurie le dit elle-même pendant le film : plus il tue, plus il se transcende. Et plus il devient fort. Rien ne semble pouvoir le stopper, pas même lorsque une dizaine d'habitants d'Haddonfield s'en prend à lui.

Les dessous de la séquence des pompiers dévoilés

Comme dit précédemment, la scène du massacre des pompiers est un moment marquant du film. Car elle dévoile toute la brutalité animale dont Michael Myers fait preuve. Il n'a pas une once d'humanité en lui, seulement le mal absolu. Une introduction de très haut niveau, qui contraste malheureusement avec l'intensité du reste du film.

L'interprète de Michael Myers, James Jude Courteney, a partagé les coulisses de cette séquence d'Halloween Kills sur son compte Instagram. Et plus exactement les répétitions des cascades pour le tournage de cette scène :

Comme on peut le remarquer, il s'agit d'une vraie chorégraphie entre l'acteur et les différents cascadeurs. Pour une séquence qui restera dans les mémoires !

Michael Myers sera de retour une nouvelle fois à Halloween prochain dans Halloween Ends, qui se déroulera plusieurs années après Kills.