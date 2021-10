Halloween Kills : le déguisement génial de Jamie Lee Curtis à la première du film

Lors de la première du film "Halloween Kills" aux États-Unis (attendu le 20 octobre prochain en France), Jamie Lee Curtis a rendu un hommage absolument génial à sa mère Janet Leigh, star de "Psychose" d'Alfred Hitchcock.

Halloween Kills : Michael Myers revient

Sa fin avait pourtant l'air proche à la fin d'Halloween sorti en 2018. Michael Myers, piégée par Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) dans le sous-sol de sa maison était pris par les flammes. Mais c'était mal connaître le boogeyman, qui semble immortel. En effet, peu de temps après la fuite de Laurie accompagnée de sa fille et de sa petite-fille, des dizaines de pompiers arrivent sur place pour éteindre le feu. Vous l'aurez deviné : Michael est toujours vivant. Et les pompiers... plus pour longtemps. Commence alors un vrai bain de sang pour le bien nommé Halloween Kills.

Halloween Kills © Universal Pictures

Nous avons eu la chance de découvrir Halloween Kills lors de sa présentation à la Mostra de Venise. S'il a les défauts de sa position de deuxième volet dans une trilogie, il ne déçoit pas niveau hémoglobines. Sans contexte, le film le plus brutal de la saga (voir notre critique).

Jamie Lee Curtis rend hommage à sa mère

Lors de la première du film aux États-Unis, toute l'équipe du film s'était déguisée pour l'occasion. Jason Blum, le producteur de la saga, avait choisi de se déguiser en... Laurie Strode.

Mais c'est Jamie Lee Curtis qui a attiré tous les regards lors de cette soirée. En effet, l'actrice de 62 ans est arrivée déguisée en Marion Crane, l'héroïne de Psychose, jouée par sa propre mère, Janet Leigh en 1960. Elle est arrivée avec une perruque blonde, la robe bleue, et surtout le rideau de douche ensanglanté, de LA scène culte du film d'Alfred Hitchcock.

Les deux actrices avaient d'ailleurs partagé l'affiche en 1998 dans le film Halloween : 20 ans après. Janet Leigh est décédée en 2004.