Halloween Kills : le prochain film de la franchise s’annonce intense

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Michael Myers reviendra hanter Laurie Strode dans deux autres films. « Halloween Kills » sera le premier à sortir et James Jude Courtney, l’interprète du tueur, promet que sa nouvelle croisade meurtrière s’annonce encore plus intense que tout ce qu’on a vu dans la franchise.

Pas évident de toucher à la marque Halloween, le film quasiment matriciel de John Carpenter a une aura si forte qu’un remake serait quasiment suicidaire. Rob Zombie a trouvé un beau compromis en injectant son style, ses figures et ses thèmes favoris, dans le prequel/remake de 2007. Une surprise miraculeuse, qui a débouché sur une suite encore plus folle et risquée. Mais David Gordon Green ne s’est pas risqué à l’exercice du remake en partant plutôt sur une suite directe du film original, comme pour dire que tout ce qui a été fait après lui était complètement inutile. Cette idée est désormais carrément le point de départ d’une trilogie, avec deux nouveaux films en préparation. Halloween Kills sera le prochain à sortir et l’expérience risque de nous secouer.

Si, comme nous, vous avez vu le précédent film, Michael Myers était resté piégé dans le sous-sol de la maison, après que Laurie soit parvenue à l’enfermer, avec des flammes qui devaient lui être fatales. C’est mal connaître le tueur que de croire que cela puisse être suffisant pour le faire disparaître ! On ne sait pas par quelle pirouette il a pu s’en sortir mais il sera toujours la principale menace d’Halloween Kills, forçant Jamie Lee Curtis à redoubler d’efforts pour protéger les siens et l’exterminer.

Plus de violence dans Halloween Kills

De passage dans Pop Culture With Pat, l’interprète de Michael Myers, James Jude Courtney, a vendu du rêve en annonçant qu’Halloween Kills allait redoubler d’intensité pour dépasser son prédécesseur et donner au public l’occasion de prendre part à un film d’horreur éprouvant :

Nous devons progresser logiquement entre les films de 1978 et 2018 jusqu’à Halloween Kills. La donne est différente. Le compte à rebours doit être plus intense. Sinon on se contentera juste de faire ce qui a déjà été fait. Nous augmentons le volume pour celui-là. C’est comme le film de 2018, mais sous speed !

Halloween Kills devrait reprendre là où le premier film s’était arrêté et être une transition pour nous acheminer vers le final, Halloween Ends. On sait donc par avance que Myers sera encore vivant à la fin de cet opus et que l’intensité qu’on nous vend devrait grimper encore plus dans le dernier acte attendu en 2021. Halloween délivrait déjà quelques moments barbares mais n’était pas la grande suite qu’il aurait aimé être – bien qu’on reste au-dessus de ce qui a suivi le film de Carpenter.

Ne pouvant faire autrement, Halloween Kills arrivera pour la fête qui lui donne son titre, en octobre prochain. Attendu le 16 de ce mois aux USA, il n’a pas de date en France.