Halloween Kills : le scénariste promet un film terrifiant

Le scénariste de « Halloween Kills », Scott Teems, promet que cette suite sera encore plus inquiétante que l'originale. Que ce sera le Halloween de 2018 en version trash. Rendez-vous en octobre prochain.

Le 19 octobre 2018, la franchise Halloween a proposé un nouveau redémarrage. David Gordon Green était chargé de réaliser une suite au tout premier Halloween. Tous les autres films sont annulés, Jamie Lee Curtis est rappelée, et l’intrigue se déroule 40 ans après La Nuit des Masques. Le personnage de Laurie Strode est traumatisé par Michael Myers, et se prépare depuis sa dernière rencontre avec le psychopathe à son retour prochain. Lors de la fête d'Halloween de 2018, le tueur en série réapparaît et est prêt à finir le travail.

Une suite encore plus terrifiante

Ce nouvel Halloween s'est avéré être une excellente surprise. David Gordon Green a offert une nouvelle lecture personnelle et impactante du mythe de Michael Myers. Un nouvel opus qui a globalement séduit la presse et les fans. Le film a rapporté plus de 255 millions de dollars de recettes au box-office.

Produite par Universal et Blumhouse, cette nouvelle version est pensée pour être une trilogie. Halloween Kills devrait débarquer cet automne si la crise du Covid-19 ne retarde pas sa production. Tandis que Halloween Ends, qui conclura la trilogie, est attendu en octobre 2021. Scott Teems, co-scénariste de la trilogie, a apporté quelques commentaires sur Halloween Kills, alors qu'il faisait la promotion de son nouveau film en tant que réalisateur : The Quarry :

Je ne peux pas dire grand chose, mais je suis vraiment excité par ce projet. J'en ai vu une ébauche il y a quelques semaines. Les gens qui ont aimé le dernier épisode adoreront celui là. C'est comme le premier mais sous stéroïdes. C'est une version plus grande, plus méchante et plus impressionnante que le premier.

Scott Teems n'est pas le premier à dire ça puisqu'il y a quelques temps, James Jude Courtney, l'interprète de Michael Myers a lui aussi promis une suite plus terrifiante que le précédent. L'autre information à retenir de la déclaration de Scott Teems, c'est qu'il existe déjà une première version de Halloween Kills. Cela signifie que le film sera peut-être terminé à temps pour la sortie prévue le 21 octobre prochain.