Halloween Kills : Michael Myers plus menaçant que jamais dans une nouvelle image

« Halloween Kills » de David Gordon Green se dévoile à travers une nouvelle image inédite. Une photographie qui confirme que Michael Myers est toujours vivant, et s'apprête une fois de plus à harceler Laurie Strode.

Halloween : comment relancer la franchise ?

En 2018, David Gordon Green a réalisé un nouvel opus de la saga Halloween. Produit par Jason Blum, le long-métrage reprend après les événements du premier film réalisé par John Carpenter. David Gordon Green et le studio décident de supprimer les innombrables suites, et de revenir aux fondamentaux. Ainsi, seul le chef d’œuvre de Carpenter est dorénavant canon, et ce nouveau Halloween en est sa suite directe. Évidemment, Jamie Lee Curtis a accepté de revenir dans la peau de Laurie Strode pour un nouveau tour de piste. Un rôle qu'elle reprend pour la cinquième fois. Ce nouvel opus s'est avéré être un succès critique, mais également économique avec plus de 255 millions de dollars de recettes au box-office, pour un budget de 10 millions de dollars. Actuellement, David Gordon Green travaille sur deux suites : Halloween Kills et Halloween Ends.

Halloween Kills : nouvelle image

Sans la pandémie de Covid-19, Halloween Kills serait déjà sorti dans les salles obscures. Initialement prévu pour Halloween 2020, le long-métrage a été reporté au 20 octobre 2021. Michael Myers a confirmé son retour dans le premier teaser d'Halloween Kills. Maintenant, le magazine Empire vient de partager une nouvelle image de ce méchant iconique. Michael Myers a encore une fois survécu aux flammes et est déjà prêt à en découdre. Ceux qui ont vu Halloween, savent comment Laurie Strode a réussi à vaincre une énième fois le terrible psychopathe.

Ce film parle de la peur de la communauté, de la paranoïa, de la désinformation et de la panique de la foule.

Pour accompagner l'image, David Gordon Green a lâché quelques mots à Empire. Il contextualise rapidement son œuvre et la fierté qu'il ressent pour ce film :

Ce film est un excellent film pop-corn. Il y a pas vraiment de message, mais c'est étrange comment les choses s'alignent. Le moment ne pourrait pas être plus intéressant pour sortir un film comme celui-ci.

Côté casting, outre le retour de Jamie Lee Curtis, Kyle Richards reprendra également le rôle de Lindsey Wallace, tandis qu'Anthony Michael Hall jouera Tommy Doyle, un autre personnage que Michael Myers a terrorisé en 1978.