Halloween Kills : un premier teaser et un report de la date de sortie

Michael Myers n'est pas revenu pour rien. David Gordon Green s'est emparé de cette figure mythique du cinéma d'horreur dans son film de 2018. Deux suites vont voir le jour pour conclure cette nouvelle épopée meurtrière et, la première, "Halloween Kills", se montre dans un teaser qui, hélas, s'accompagne d'un report de la date de sortie.

Halloween 2018, une suite directe du chef d'oeuvre de John Carpenter

Le pari n'était pas sans risque. Halloween cuvée 2018 arrivait avec l'ambition de négliger tout ce qui avait été fait après l'original et de s'inscrire comme LA suite légitime. L'histoire se déroule 40 ans après les événements qui ont tout lancé. Jamie Lee Curtis est revenue en Laurie Strode pour en découdre avec Michael Myers qui a réussi à s'échapper de son asile alors qu'une équipe de télévision entreprend de s'intéresser à son cas. Le tueur étant de nouveau en liberté et lancé dans une croisade meurtrière, il va trouver sur sa route Laurie, qui se prépare depuis longtemps à ce combat. Mais elle devra aussi régler son traumatisme en plus de protéger sa famille... Le producteur Jason Blum et le réalisateur David Gordon Green veulent aller encore plus loin et vont sortir deux suites : Halloween Kills et Halloween Ends.

Un premier teaser pour Hallowen Kills... Et un report !

Michael Myers n'est donc pas mort et va encore sévir par deux fois. Halloween Kills se montre avec un premier teaser d'une trentaine de secondes. Laurie, sa fille et sa petite-fille sont transportées loin de la maison qui a pris feu. Sauf que les pompiers se dirigent vers cet endroit pour enrayer l'incendie. Un comportement qui ne plaît pas aux trois femmes, conscientes que Michael pourrait s'en sortir. Elles ont raison, c'est exactement ce qui va se passer. Le dernier plan remet le tueur en course en le montrant en train de se tourner vers la caméra. On remarque que son masque a l'air assez intact, le piège dans lequel il a été pris n'a pas eu l'effet escompté.

Halloween Kills était prévu pour le 21 octobre prochain chez nous mais il va passer par un gros report. Comme l'indique le teaser, c'est désormais le 15 octobre 2021 qu'il est programmé dans les salles américaines, en IMAX. Soit un décalage d'un an, qui propulse, par effet de ricochet, la sortie d'Halloween Ends à octobre 2022. Le tournage du second volet a pu se terminer avant que la pandémie ne bloque tout mais ce décalage doit intervenir parce que la situation des prochains mois reste incertaine. Aux Etats-Unis, notamment, le virus ne recule pas et continue de faire des ravages. S'offrir douze mois de répit permettra de sortir le film dans de meilleures conditions.