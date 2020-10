Halloween Kills : un teaser glaçant pour le retour de Michael Myers

Laurie Strode aurait pu venir à bout de Michael Myers dans le "Halloween" de 2018. Deux suites vont relancer l'affrontement entre les ennemis de toujours, avec premièrement "Halloween Kills". Après un premier teaser assez bref, une nouvelle vidéo dévoile des images inédites.

Michael Myers n'est toujours pas mort

Invincible Micheal Myers. Dans les innombrables suites au chef d'oeuvre de John Carpenter, le boogeyman au masque blanc n'a jamais été vaincu. Même avec ce prolongement direct sorti en 2018, réalisé par David Gordon Green, il n'a toujours pas pris sa retraite. Accompagné par le producteur Jason Blum, le metteur en scène a fait le pari d'oublier tout ce qui suit le film original (dont beaucoup de choses peu glorieuses !) pour s'inscrire comme LA suite légitime. Pour une telle ambition, il fallait au moins que Jamie Lee Curtis reprenne son rôle de Laurie Strode, 40 ans après sa première apparition dans la saga. Désormais plus âgée, elle n'attend qu'une chose : que Michael vienne à sa rencontre pour en finir une fois pour toutes. Durant ces années, la rescapée du massacre d'Haddonfield s'entraîne, prépare sa revanche, comme un soldat. Quand une équipe de télévision provoque l'évasion du tueur, elle sent que son heure de gloire est arrivée. Même s'il faudra protéger sa famille de cette incarnation du Mal absolu.

À la fin du dernier Halloween , elle avait réussi à piéger Michael dans son sous-sol et pensait l'avoir vaincu à l'aide du feu. Mais deux suites ont été annoncées. Il faudra donc attendre encore un petit moment pour avoir le fin mot de l'histoire dans Halloween Ends, en 2022. Avant ça, c'est Halloween Kills, l'opus central, qui doit arriver le 15 octobre 2021 dans les salles.

Halloween Kills se montre un peu plus

Reporté d'un an à cause du coronavirus, le long-métrage s'est brièvement montré avec un premier teaser permettant de comprendre que le scénario va démarrer quelques minutes après la fin du premier. Le tueur va trouver le moyen de repartir dans la nature et Laurie devra tout recommencer. Un nouvel aperçu d'Halloween Kills vient de tomber lors du Blum Fest. Bien que le synopsis officiel ne soit pas dévoilé, il ne faut pas être très futé pour savoir de quoi il sera question. Rescapé, Michael va de nouveau faire parler de lui par le biais d'une autre croisade sanglante. Laurie va essayer de se mettre en travers de sa route et protéger les siens dans la mesure du possible. Le teaser d'Halloween Kills annonce des meurtres à gogo, toujours dans une ambiance nocturne lourde. Les fans seront excités par ces plans où Michael ramasse son mythique masque et par la réapparition du thème musical remanié. La suite ? Un déferlement de violence !

On ne comprend toujours pas tout à ce qui va se passer (que cherche cette foule qui manifeste ?) mais on a l'impression que le film se déroulera en l'espace d'une seule nuit, dans le prolongement du premier Halloween. Le plan sur l'homme avec la batte de baseball nous laisse penser que les habitants de la ville vont essayer de se rebeller contre le tueur. Si Laurie n'y est pas parvenue, ce n'est pas les autres qui vont y parvenir.

David Gordon Green reste à la réalisation, ce qui garantit un Halloween Kills dans la même tonalité formelle que le précédent et ça se ressent déjà avec ces images. Compte tenu du succès de ce dernier (255 millions de dollars), le prochain risque aussi de rapporter de l'argent au box-office.