Happy Birthdead 3 : le cinéaste donne des nouvelles sur cette éventuelle suite

Christopher Landon, le réalisateur des deux premiers "Happy Birthdead" aimerait beaucoup faire un troisième film, mais le studio Blumhouse Productions n'est pas de cet avis. Pourtant le cinéaste a déjà des idées pour la suite.

Happy Birthdead : de sympathiques divertissements

En 2017, Christopher Landon réalise Happy Birthdead pour le compte de Blumhouse Productions. Une comédie horrifique orientée pour les adolescents, qui a reçu un accueil majoritairement positif. L'idée était de mélanger Halloween et Un Jour sans Fin. L'histoire raconte comment l'héroïne, interprétée par Jessica Rothe, se retrouve bloquée dans une boucle temporelle sans fin où elle se fait assassiner encore et encore par un mystérieux agresseur. Le long-métrage a rapporté plus de 125 millions de dollars au box-office pour un budget de 4,8 millions. Sacrée performance.

Face à ce succès, Blumhouse produit une suite en 2019. Christopher Landon rempile pour ce deuxième opus intitulé Happy Birthdead 2 You. Le budget est doublé, mais l’œuvre ne rencontre pas le même engouement. Cette suite rapporte plus de 64 millions de dollars de recette et rencontre des critiques plus exigeantes. Tandis que Christopher Landon a récemment réalisé Freaky, attendu en décembre dans nos salles, il aimerait toujours offrir à la franchise Happy Birthdead un troisième épisode.

Happy Birthdead 3 ?

Il y a encore un maigre espoir pour une troisième aventure. En tout cas, Christopher Landon est ultra motivé pour un Happy Birthdead 3 malgré les réticences du studio. Le deuxième épisode a préparé le terrain à une éventuelle suite, mais Blumhouse Productions est frileux quant à produire un nouvel épisode. Lors d'une récente interview au micro de Empire pour la promotion de Freaky, le réalisateur s'est arrêté sur la franchise Happy Birthdead et a évoqué la possibilité de faire une suite :

Le troisième film ne se déroulera pas le même jour, contrairement aux deux autres. Cela peut donc se faire plus tard. Nous ne sommes pas confrontés à l'horloge de la vie. Les autres films étaient difficiles à réaliser, car ils se déroulaient exactement le même jour. Donc tout le monde devait être exactement pareil que dans le premier film. Je suppose que je peux vous révéler le titre sans énerver tout le monde. Il n'y aura pas de 3 dedans. Pour le moment, le titre provisoire est Happy Death Day To Us.

Effectivement, les deux premiers films se déroulent le même jour. Avec deux ans d'intervalle, le cinéaste a dû reprendre le même décor, les mêmes costumes, et les mêmes acteurs pour donner l'illusion que les intrigues se déroulent exactement à la même date. Une difficulté supplémentaire dont Christopher Landon veut s'affranchir dans le troisième épisode. Le cinéaste préfère partir vers d'autres horizons et offrir quelque chose de nouveau à la franchise. Surtout que Happy Birthdead 2 You se terminait avec l'arrivée du gouvernement, qui s'emparait de la technologie permettant aux protagonistes de revivre la même journée en boucle...

Blumhouse n'est pas intéressé

Malheureusement, la suite n'ayant pas gagné autant que le premier épisode, Blumhouse refuse de produire une troisième aventure. Même si Jason Blum a déclaré se battre pour que le film voie le jour, les choses n'avancent pas vraiment. Christopher Landon a même suggéré de sortir le troisième opus directement sur Netflix :

C'est définitivement sur le côté pour le moment. Je sais que Jason Blum est passionné par cette franchise, moi également, et Jessica Rothe est vraiment impatiente de le faire aussi. J'ai écrit le synopsis du troisième film il y a quelques temps. Je pense que nous sommes tous enthousiasmés par celui-ci, car il est différent des deux autres films. Nous croisons vraiment les doigts en espérant que notre base de fans continue de croître. Alors peut-être qu'à un moment cela aura du sens de faire un troisième film. J'espère que ça arrivera, tôt ou tard.

En attendant Happy Birthdead to Us, Christopher Landon est de retour à la comédie horrifique avec Freaky. Le film porté par Vince Vaughn est attendu le 23 décembre prochain dans nos salles obscures.