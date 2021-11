Harry Potter à l'école des sorciers : bientôt la version de 3h avec un nouveau personnage ?

Une version de 3h d'"Harry Potter à l'école des sorciers" existe et Chris Columbus souhaite la partager ! Elle avait été montrée à quelques chanceux lors des projections tests avant la sortie du film et contenait un personnage bien connu des livres.

Harry Potter : vingt ans déjà !

Comme le temps passe vite ! Il y a vingt ans, Harry découvrait pour la première fois la voie 9 3/4 en direction de Poudlard. Là-bas, ils rejoignaient la maison Gryffondor et faisait la connaissance de ceux avec qui il partagerait d'incroyables aventures : Hermione Granger et Ron Weasley. Bref, il y a vingt ans, Harry Potter à l'école des sorciers sortait au cinéma.

Harry Potter à l'école des sorciers © Warner Bros

Adapté de l'oeuvre de J.K. Rowling, le film devient vite un énorme succès en salles en rapportant plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. S'en sont suivis sept films : La Chambre des secrets, Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de feu, L'Ordre du Phénix, Le Prince de sang-mêlé, Les Reliques de la Mort partie 1, et Les Reliques de la Mort partie 2 sorti en 2011.

Chris Columbus veut sa director's cut

Réalisateur des deux premiers films, Chris Columbus a récemment déclaré qu'il souhaitait que sa director's cut du premier film Harry Potter voit le jour. En effet, il a confié à The Wrap qu'une version de 3h existait (soit 30min de plus que la version sortie en salles). Celle-ci avait même été montrée à quelques chanceux lors des projections tests aux États-Unis. Et elle avait visiblement beaucoup plu au jeune public :

À Chicago nous avions fait une projection de 3h et les parents avaient trouvé ça trop long. Mais les enfants avaient adoré, et en redemandaient même.

Dans cette version longue, un personnage bien connu des livres était présent. En effet, Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard, apparaissait à l'écran. C'est l'acteur Rik Mayall qui l'interprétait. Dans les livres, Peeves aime semer le chaos à Poudlard et faire peur aux élèves. Mais il a joué un rôle dans la victoire d'Harry et ses amis durant la bataille de Poudlard.

Si pour le moment Warner Bros n'a pas communiqué sur une potentielle sortie de cette director's cut, les fans pourraient faire bouger les lignes. En effet, on se rappelle encore du buzz autour de la Zack Snyder's Justice League.

L'annonce sera peut-être faite à l'occasion des retrouvailles prévues sur HBO Max le 1er décembre 2022.