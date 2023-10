Harry Potter 3 : Alfonso Cuarón met fin au débat qui divise les fans

Depuis sa sortie en 2004, "Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban" suscite le débat chez les fans. Alfonso Cuarón a enfin apporté la réponse définitive : oui, son film est bien un film d'horreur. Et il a des arguments imparables.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban : un tournant dans les films

Troisième volet de la saga cinématographique basée sur l'œuvre littéraire de J.K. Rowling, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban occupe une place bien particulière dans la série de films consacrée au sorcier à lunettes.

En effet, après deux premiers opus lumineux mis en scène par Chris Columbus, ce troisième long-métrage, cette fois réalisé par Alfonso Cuarón, opère un virage plus sombre, et convoque des figures horrifiques.

Ce virage intervient également pour signifier l'entrée dans les tourments adolescents des personnages principaux et la fin de l'innocence propre à l'enfance.

Pour rappel, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban se déroule lors de la troisième année de Harry à Poudlard. L'intrigue est centrée sur la menace que représente Sirius Black, un dangereux sorcier échappé de la prison d'Azkaban, qui est supposé en vouloir à la vie de Harry. Toutefois, au-delà de cette menace apparente, le film explore des thèmes profonds tels que l'identité, la famille et le passé. Les Détraqueurs, gardiens terrifiants de la prison d'Azkaban, font leur première apparition et symbolisent la peur, la dépression et la perte. Leur présence renforce le ton sombre et mature du film.

Alfonso Cuarón, avec sa vision unique, a su apporter une esthétique différente, plus artistique et mature, par rapport aux deux premiers films. Les paysages de Poudlard et ses environs sont plus sombres et mystérieux, reflétant les émotions complexes et les défis auxquels Harry et ses amis sont confrontés.

Un film d'horreur ? Alfonso Cuarón a la réponse définitive

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est, pour de nombreux fans, le film le plus réussi de la saga cinématographique. Au-delà de ses qualités cinématographiques évidentes, son ton quasi horrifique a conquis un nouveau public. Mais la question divise : peut-on considérer le long-métrage comme un film d'horreur ? Presque vingt ans après la sortie du film au cinéma, Alfonso Cuarón apporte sa réponse.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban © Warner Bros. Pictures

En effet, dans une interview accordée au magazine Total Film, le réalisateur oscarisé pour Gravity, a déclaré qu'il considérait "assurément" Le prisonnier d'Azkaban comme un film d'horreur. Pour appuyer cela, il s'est souvenu de ses inspirations, comme Fritz Lang ou F.W. Murnau, deux maîtres du cinéma expressionniste allemand :

Quand j'ai lu le livre, il y avait deux éléments qui m'ont plu. Il y avait l'élément du film d'horreur, mais aussi l'aspect noir. En quelque sorte, quand je le réalisais, je m'inspirais davantage du cinéma allemand de la fin de l'ère du muet et de la transition vers les films parlants, comme Fritz Lang et Murnau. Certains films de Fritz Lang sont plutôt noirs, mais en même temps, ils ont des éléments d'horreur. Et, plus important encore, notamment avec Fritz Lang, à travers le genre, il essayait de transmettre ou simplement de projeter les angoisses de son époque. Je pense que ce que J.K. Rowling a fait avec Potter, c'était une référence à notre époque, à notre comportement humain.

A déclaré Alfonso Cuarón, mettant ainsi un point définitif à ce débat qui divise les fans d'Harry Potter.