Harry Potter : le message touchant d'Emma Watson pour les 20 ans du premier film

À l'occasion du vingtième anniversaire du film "Harry Potter à l'école des sorciers", Emma Watson, l'interprète d'Hermione, a tenu à partager un touchant message sur Instagram. Découvrez-le ci-dessous.

Harry Potter à l'école des sorciers fête ses 20 ans !

Le 5 décembre 2001 sortait en France le film Harry Potter à l'école des sorciers. Le public découvrait pour la première fois sur grand écran le petit sorcier à lunettes né quelques années auparavant dans l'imaginaire de J.K. Rowling. Pour l'interpréter lui et ses deux meilleurs amis Ron et Hermione, la production avait déniché trois jeunes talents prometteurs : Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

Harry Potter à l'école des sorciers © Warner Bros

En l'espace de huit films, les trois jeunes acteurs sont devenus des superstars. Le public a grandi avec eux et a vibré devant leurs aventures, jusqu'à la dernière scène des Reliques de la Mort. C'était il y a (déjà !) dix ans. Même s'ils ont poursuivi une carrière après la saga Harry Potter, ces trois rôles resteront ceux de leur vie. Et ils y sont particulièrement attachés.

Emma Watson partage un message touchant

Si Tom Felton (Drago Malefoy) est probablement celui qui parle le plus de la saga magique sur ses réseaux sociaux, Emma Watson n'est pas en reste. En effet, l'interprète d'Hermione Granger a partagé un long message touchant sur son compte Instagram. Dans celui-ci, elle rend hommage à la saga qui l'a fait connaître. Son post a déjà été liké plus de 7 millions de fois.

Elle témoigne de son attachement profond à la saga, et au personnage d'Hermione :

Harry Potter était ma maison, ma famille, mon monde et Hermione est toujours mon personnage de fiction préféré de tous les temps. (...) Je ne suis pas seulement fière de ce que nous avons apporté à la saga en tant qu'acteurs, mais également des enfant que nous étions, et de ces adultes qui poursuivent leur chemin.

Elle a également tenu à remercier les fans de la saga et l'équipe.

Merci à tous les fans qui montrent encore leur soutien, même après la fin. La magie de ce monde n'existerait pas sans vous. Merci de vous battre pour faire de ce monde un endroit sécurisant et inclusif. L'équipe derrière ces films me manque tous les jours. Merci pour votre dur travail (...)

Emma Watson termine son message en donnant rendez-vous aux fans le 1er janvier prochain pour la réunion spéciale.