Harry Potter Retour à Poudlard : Emma Watson réagit avec humour à l'erreur la concernant

L'émission événement "Harry Potter : Retour à Poudlard" (disponible en France sur Salto) a commis une bourde en confondant une photo d'Emma Roberts et une photo d'Emma Watson. Cette dernière a réagi avec humour à cette erreur.

Harry Potter Retour à Poudlard : vous reprendrez bien un peu de nostalgie ?

Disponible depuis le 1er janvier sur HBO Max (et sur Salto en France), l'émission Harry Potter : Retour à Poudlard a ému plus d'un potterhead. En effet, la plateforme de streaming de Warner a imaginé (sur le même modèle que Friends : les retrouvailles) une réunion spéciale pour célébrer les 20 ans du premier film. Et elle n'a pas fait les choses à moitié !

Harry Potter : Retour à Poudlard © HBO Max

Pour accueillir Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et bien d'autres, HBO Max a rouvert les portes de Poudlard. Il n'en fallait pas plus pour replonger dans la magie, et être saisi par l'émotion de ces retrouvailles. Ensemble, acteurs, réalisateurs et producteurs ont évoqué les coulisses de cette saga hors normes. La dernière partie de l'émission était particulièrement émouvante. Notamment avec le témoignage poignant de Robbie Coltrane, l'interprète d'Hagrid.

Emma Watson réagit à l'erreur d'HBO Max

Les 90 minutes d'Harry Potter : Retour à Poudlard alternent entre témoignages et images d'archive. Parmi ces images, une erreur s'est glissée. En effet, une photo d'Emma Roberts petite a été utilisée, au lieu d'une photo d'Emma Watson. Une bourde rapidement repérée par les fans les plus assidus, et remplacée depuis sur HBO Max (mais toujours présente sur Salto).

Il y a quelques heures, Emma Watson a réagi avec humour à cette erreur, sur son compte Instagram :

Elle a interpelé Emma Roberts en déclarant "non je n'étais pas SI mignonne !" Cette dernière a répondu dans une story (via EW) qu'elle n'y croyait pas un seul instant. Entre deux Emma, on s'y perd...