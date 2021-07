Harry Potter : Tom Felton (Drago) trahit Serpentard pour la bonne cause

La rivalité Gryffondor/Serpentard existe toujours pour Tom Felton, l'interprète de Drago Malefoy dans la saga Harry Potter. Pourtant, il a accepté de la mettre de côté pour un jour spécial : l'anniversaire de Daniel Racliffe.

Harry Potter vs Drago : une rivalité culte

Avant d'affronter son ennemi légendaire Voldemort, Harry Potter pouvait compter sur Drago Malefoy pour lui mener la vie dure. Ce dernier, arrivé à Poudlard la même année que le petit sorcier à lunettes, avait été élevé dans la haine de celui-ci. En effet, Drago est le fils de Lucius Malefoy, mangemort, et allié de Voldemort.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban © Warner Bros

Comme ses ancêtres avant lui, Drago a été choisi pour intégrer la maison Serpentard, tandis qu'Harry a rejoint Gryffondor. Comme son père, Drago méprise les sangs-mêlés, et estime qu'ils n'ont pas leur place à Poudlard. Pendant leurs années de scolarité à l'école de sorcellerie, Malefoy a mené la vie dure à Potter et ses amis. Il peut toutefois remercier Harry de lui avoir sauvé la vie dans le dernier film.

La rivalité s'arrête... pour un jour spécial

S'ils sont ennemis dans les films, Daniel Radcliffe et Tom Felton, les interprètes d'Harry Potter et Drago Malefoy, ne le sont évidemment pas dans la vie. Ils sont même proches, et se voient toujours, 10 ans après la sortie d'Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Pourtant, Felton ne manque pas une occasion de rappeler que Serpentard est supérieure à Gryffondor. La preuve :

Mais l'interprète de Drago a décidé de ravaler sa fierté pour un jour spécial. En effet, ce 23 juillet dernier, Daniel Radcliffe a fêté ses 32 ans. Tom Felton lui a donc souhaité son anniversaire sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, il a avoué que Gryffondor était supérieure à Serpentard. Mais pour un jour seulement.

Un joli clin d'oeil que les fans d'Harry Potter apprécient particulièrement, surtout en ce moment, étant donné que TF1 a rediffusé la première partie de la saga. Pour une raison inconnue, la chaîne a décidé de ne pas offrir aux téléspectateurs la suite, ce qui n'a pas manqué de créer une certaine frustration.