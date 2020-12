Heart of Stone : Gal Gadot à la tête d’un ambitieux film d’espionnage

Après s’être déjà imposée dans le genre, Gal Gadot va tenir l’affiche d’un nouveau film d’action. Intitulé "Heart of Stone", il ambitionne de proposer une histoire digne de celles de célèbres franchises du genre.

Heart of Stone, un ambitieux thriller d’espionnage

Après s’être imposé dans le cinéma d’action en apparaissant dans la saga Fast and Furious avant d’être choisie pour incarner la nouvelle Wonder Woman au cinéma, Gal Gadot va poursuivre son exploration du genre. Comme nous l’apprend Deadline, l’actrice a signé pour tenir l’affiche de Heart of Stone. Le film promet d’être un projet d’envergure, puisqu’il est décrit comme un thriller d’espionnage « qui ambitionne de tourner au féminin des franchises d’action comme Mission : Impossible et James Bond » et pourrait donner lieu à plusieurs suites. Le média américain ne donne pour le moment pas plus d’information sur le film, mais celui-ci place en tout cas la barre très haut en prenant de telles franchises en modèle.

Les Espions d'à côté ©Twentieth Century Fox

Skydance Media, qui produit Heart of Stone, a peut-être aussi trouvé son réalisateur pour le film. Le Britannique Tom Harper est en discussions pour le mettre en boîte. Si son implication sur le projet était officialisée, il changerait ainsi de registre par rapport à ses précédents long-métrages. Mais le cinéaste a déjà exploré de nombreux genres. Après avoir réalisé quelques épisodes de séries comme Misfits et Peaky Blinders, et l’intégralité de la mini-série Guerre et Paix, Harper a sorti deux films ces deux dernières années. Il a d’abord dévoilé le drame musical Wild Rose en 2018, puis le film d’aventure The Aeronauts, porté par Eddie Redmayne et Felicity Jones, l’année suivante.

Quand à l’écriture d’Heart of Stone, le studio a là aussi déjà trouvé ses deux scénaristes. Ce sont Greg Rucka, notamment derrière celui de The Old Guard, et Allison Schroeder, nommée aux Oscars pour son script de Les Figures de l’ombre, qui écriront le scénario du long-métrage porté par Gal Gadot.

Heart of Stone, nouveau projet pour la très occupée Gal Gadot

Avant de pouvoir la découvrir dans Heart of Stone, Gal Gadot a de nombreux projets à venir pour nous faire patienter. Le 16 décembre prochain, on la retrouvera dans la peau de Diana Prince dans Wonder Woman 1984, la suite du film sorti en 2016. On attend également des nouvelles de Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, qui était aussi censé sortir en fin d’année mais a depuis été repoussée à une date encore inconnue. On y verra Gadot jouer Linnet Ridgeway Doyle, l’une des principales protagonistes du long-métrage au milieu d’un casting rempli de stars. On ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir découvrir la suite du Crime de l’Orient-Express.

Mort sur le Nil © 20th Century Studios

Quant à ses projets moins avancés, on pourra ensuite voir Gadot dans Red Notice aux côtés de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. S’il n’a pas encore de date de sortie, son tournage s’est terminé il y a peu, et on pourra donc découvrir le film l’année prochaine sur Netflix. Enfin, on peut aussi citer l’un des projets les plus ambitieux de la carrière de Gadot jusqu’à maintenant. L’actrice retrouvera prochainement Patty Jenkins, la réalisatrice des deux Wonder Woman dans lesquels elle jouait, pour Cléopatre. Gadot y jouera la mythique Reine d’Égypte elle-même, après avoir eu l’idée de l’histoire qui servira de base au scénario du long-métrage, que signera Laeta Kalogridis.