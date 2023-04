Heat 2 : Adam Driver en Robert De Niro jeune dans le film de Michael Mann ?

Après le roman, "Heat 2" pourrait bien devenir un film. La suite du chef-d'œuvre de Michael Mann, écrite par lui-même, serait en développement du côté de Warner Bros. avec Adam Driver pour prendre la suite de Robert De Niro.

Heat 2 : Michael Mann de retour aux affaires

Depuis sa sortie en 1996, Heat est souvent cité comme une référence du film policier. Ses répliques, ses scènes cultes, sa direction d'acteurs et son duo iconique Robert De Niro / Al Pacino... Tant d'éléments qui en font probablement le plus grand chef-d'œuvre de Michael Mann.

Il y a quelques années maintenant, un projet de suite était évoqué par le réalisateur. Les choses se sont accélérées récemment avec la publication du roman Heat 2 que Michael Mann a écrit avec Meg Gardiner. L'histoire se déroule à différentes périodes. Il y a l'après braquage de Heat, en 2002, avec Chris Shiherlis (Val Kilmer) qui tente toujours d'échapper à la police en quittant le pays. Et l'avant, en 1988, à Chicago, où McCauley monte son équipe de braqueurs. On suit également à cette époque le policier Vincent Hanna (Al Pacino) au début de sa carrière.

Cette version papier de l'histoire, disponible également en France, pourrait être transposée à l'écran. C'est du moins le souhait de Michael Mann qui, en juillet 2022, se disait confiant pour le développement de ce projet, allant jusqu'à déclarer qu'il comptait faire "un très grand film".

Adam Driver en jeune Neil McCauley

Les nouvelles continuent d'aller dans ce sens puisque Deadline vient d'annoncer que le projet Heat 2 serait bien en discussions du côté de Warner Bros. Les négociations seraient en cours et iraient "dans la bonne direction". Il faut dire que le roman de Michael Mann et Meg Gardiner a du succès, se plaçant numéro 1 de la liste des best-sellers du New York Times en août dernier.

De plus, la production aurait déjà un acteur ciblé pour l'un des rôles majeurs du film. Il s'agirait d'Adam Driver, qui pourrait prendre la suite de Robert De Niro en incarnant Neil McCauley durant ses jeunes années.

Adam Driver - Ferrari ©Forward Pass

Adam Driver serait une première recrue de taille. Cela signifierait également que le comédien a convaincu Michael Mann sur le tournage de son prochain film, Ferrari, dans lequel il joue le rôle principal d'Enzo Ferrari. De bon augure donc pour ces deux projets très attendus, même si tout cela reste à être confirmé par Warner et/ou Michael Mann.