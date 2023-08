Heat 2 : Michael Mann aura-t-il le temps de tourner le film ? Voici sa réponse

Michael Mann envisage toujours de réaliser "Heat 2", la suite de son film culte qui a donné d'abord lieu à un roman. Et à désormais 80 ans, il ne semble pas trop inquiété par le temps qui passe.

Michael Mann et Heat 2

Voilà quelques temps qu'on entend parler d'un projet de suite de Heat (1996), classique indémodable de Michael Mann. D'abord inquiet devant cette idée, on a finalement été convaincu par le réalisateur lui-même. Ce dernier a en effet écrit avec Meg Gardiner le roman Heat 2, à la fois un prequel et une suite de son œuvre.

On y suit les principaux protagonistes du film à trois périodes. À la toute fin de Heat, alors que Vincent Hanna continue d'enquêter pour trouver les complices de Neil McCauley. Mais également à la fin des années 1980, alors que le policier enquête sur une série de home jacking à Chicago, et que le braqueur prépare un coup important. Et enfin au début des années 2000, aux côtés de Chris Shiherlis qui a refait sa vie au Mexique.

Chris (Val Kilmer) - Heat ©Warner Bros.

Le roman Heat 2 est absolument passionnant et permet d'enrichir encore plus l'univers de Michael Mann. Le livre a été un succès et la possibilité de voir le cinéaste l'adapter au cinéma de plus en plus plausible. Le réalisateur lui-même promettant d'en faire "un très grand film".

L'obsession du temps chez le réalisateur

Cependant, Michael Mann s'est d'abord attelé à réaliser un autre film : Ferrari. Un long-métrage qu'il souhaite tourner depuis des années et qu'on pourra enfin découvrir, prochainement, sur Prime Video. Âgé désormais de 80 ans, le réalisateur a donc visiblement encore l'énergie de tourner. Mais lorsqu'on voit que huit ans se sont écoulés entre Ferrari et son précédent film Hacker (2015), on peut avoir une légère inquiétude au sujet de Heat 2.

Neil (Robert De Niro) - Heat ©Warner Bros.

Justement, la question du temps est omniprésente dans sa filmographie. Dans Heat, à plusieurs reprises, ses personnages craignent de ne pas avoir le temps de faire ce qu'ils souhaitent. Dès sa première scène, Vincent Hanna (Al Pacino) n'a pas le temps de rester avec sa femme pour le petit déjeuner.

Puis, il y a ce rêve que Neil (Robert De Niro) évoque à la fin de sa rencontre avec Vincent. Un rêve dans lequel il se noie et qu'il interprète comme une métaphore sur la nécessité d'avoir assez de temps.

"Je ne pense pas à la mortalité"

À l'occasion d'une rencontre avec le réalisateur, Variety a justement interrogé Michael Mann à ce sujet. Lui demandant clairement s'il ne craignait pas de ne pas avoir le temps de réaliser Heat 2. Sa première réponse est d'abord assez énigmatique puisqu'il donne l'exemple "d'un ami architecte de 90 ans qui a de nombreux projets en cours et qui souhaite mourir sur l'un de ses chantiers".

Puis, le lendemain, le journaliste a pu à nouveau évoquer cette question avec Michael Mann qui s'est davantage attardé en affirmant qu'il ne pensait pas à la mort :

Le fait est que je ne pense pas à la mortalité. Je suis trop occupé. Et qu'est-ce que cela pourrait m'apporter de bon ? Si j'avais absolument voulu faire Heat 2, je ne me serais pas perdu dans cette belle histoire de Ferrari. Et cela m'a pris deux ans pour écrire le roman, qui, par chance, est devenu un best-seller du New York Times. Ce qui me passionne, c'est ce qui me fait avancer.

Michael Mann termine enfin en assurant qu'il souhaite réaliser Heat 2. Mais s'il n'y parvient, il ne se sentira pas "incomplet". Pas de regret pour lui donc si ce projet ne se fait pas, mais certainement pour le public...