Hellboy : Ron Perlman a a refusé un caméo dans le reboot

Descendu par la critique et le public, le reboot de "Hellboy" avec David Harbour dans le rôle principal a été un cuisant échec. Ron Perlman, qui a campé le personnage chez Guillermo Del Toro, aurait pu avoir un caméo dans le film mais il dévoile pourquoi il a refusé.

Ron Perlman fidèle au Hellboy de Guillermo del Toro

On avait des légitimes craintes quand, à la place d'un Hellboy 3 par Guillermo del Toro, on a eu un reboot de Neil Marshall. On perd grandement au change dans l'affaire et ce nouvel essai ne tient pas la comparaison avec les deux films faits par le Mexicain dans les années 2000. Pourtant, un rappel au précédent Hellboy aurait pu figurer dans cette version de 2019. Dans une interview pour Comicbook, Ron Perlman explique qu'on lui a proposé de faire un caméo. Mais l'idée n'a pas trouvé grâce à ses yeux et il donne les raisons de son refus :

Le reboot est quelque chose auquel j'ai eu l'occasion de participer et j'ai décidé que la seule version de Hellboy qui m'intéresse est celle que j'ai faite avec Guillermo et donc je me suis éloigné de ça, je n'ai pas pu.

Une décision qui a été juste. Cette nouvelle adaptation n'est pas à la hauteur du personnage et on sent vraiment la différence de qualité entre le travail inspiré de Guillermo del Toro et le bruyant reboot de son compère britannique. Le film de 2019 privilégie un ton brut de décoffrage, avec de l'action graphique et de l'humour nulle, plutôt qu'une sensibilité dans l'approche de l'univers. Le public n'a pas été dupe, avec 44 millions de dollars remportés au box-office mondial pour un budget de 50 millions (hors frais promotionnels). Le remplaçant de Ron Perlman, David Harbour, justifiait cet échec en pointant du doigt les fans de Guillermo del Toro qui ne voulaient pas de ce reboot avant même sa sortie - on confirme. Ils auraient vu d'un mauvais œil que Ron Perlman vienne mettre ses pieds là-dedans alors que ce Hellboy n'a rien à voir avec le sien.

Pourquoi Hellboy 3 n'a jamais vu le jour ?

Les deux Hellboy de Guillermo del Toro n'ont pas été des succès monstrueux au box-office mais, premièrement, ils ont été remboursés (un score de 99 millions de dollars avec un budget de 66 millions pour le premier, 168 millions avec un budget de 85 millions pour le second). Et deuxièmement, ils ont été très bien accueillis. Le réalisateur incorporait sa sensibilité et son amour pour les monstres dans ces adaptations des comics de Mike Magnolia. Ron Perlman revient dans la même interview sur ce Hellboy 3 qui n'a jamais vu le jour en avançant comme raison que Guillermo del Toro est "l'un des mecs les plus occupés dans ce business". On doute que ce soit l'unique raison. S'il avait eu une grosse opportunité de mener cette suite, elle se serait faite.