Hellboy est de retour dans la terrifiante bande-annonce du reboot

Les premières images de "Hellboy: The Crooked Man" ont été dévoilées, et ça fait peur, pour différentes raisons... Le projet de reboot avait été annoncé en début d'année 2023.

Un nouveau reboot pour Hellboy

On a souvent vu des projets être annoncés et trainer en longueur avant de ne finalement pas voir le jour. Le prochain film Blade est par exemple en projet depuis un moment du côté de Marvel, mais il ne cesse de prendre du retard avec un nouveau départ du réalisateur. À notre grande surprise, c'est tout l'inverse pour Hellboy: The Crooked Man. Alors que le reboot avait été annoncé en février 2023, un peu plus d'un an plus tard, une première bande-annonce a déjà été dévoilée.

On savait qu'il y aurait du changement pour ce nouveau film, après les deux excellents volets de Guillermo del Toro, puis celui de Neil Marshall en 2019. En effet, cette fois, l'histoire se déroulera dans les années 1950 dans les Appalaches rurales et verra le démon rouge intervenir au sein d'une communauté hantée par des sorcières. Néanmoins, on ne s'attendait pas à ce que le réalisateur Brian Taylor fasse une proposition aussi horrifique avec ce nouveau Hellboy, comme on peut le voir avec ce trailer ci-dessous, partagé à l'origine par EW.

La première bande-annonce est là

La vidéo, d'une durée de 1min10, présente une ambiance froide et inquiétante. Des événements inquiétants commencent à avoir lieu dans une forêt, dont une femme en lévitation qui se fait attaquer par un serpent. Hellboy se montre également. Ce dernier est ici incarné par Jack Kesy (The Strain, Deadpool 2). Pas sûr que ce choix d'interprète parvienne à mettre tout le monde d'accord. Même avec le maquillage et l'attirail du personnage, on peine à y croire. On retiendra donc davantage le côté horrifique et la volonté de faire un film d'épouvante plus qu'une œuvre d'action fantastique. Malheureusement, passé cette originalité, l'ensemble paraît tout de même un peu cheap, et on peut craindre que ce Hellboy: The Crooked Man tende finalement plutôt vers le DTV.

Aux côtés de Jack Kesy, on peut aussi apercevoir Adeline Rudolph (Resident Evil) dans le rôle d'une agent débutante du BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense). La date de sortie du film n'a pas été précisée.