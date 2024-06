Blade : encore une mauvaise nouvelle pour le film Marvel

La production de "Blade" n'avance pas. Une fois de plus, Marvel Studios va changer de réalisateur après s'être séparé de Yann Demange. Mahershala Ali reste impliqué.

Blade : une production chaotique pour le prochain Marvel

Qu'il est loin le temps où Marvel Studios maîtrisait ses projets à tous les niveaux. Où le MCU (Marvel Cinematic Universe) suivait un schéma clair et précis. Car depuis un moment maintenant, le flou entoure les films super-héroïques de Disney avec des productions retardées et des changements à n'en plus finir. Ce n'est pas le cas de tous les longs-métrages à venir, mais on peut citer par exemple Avengers : The Kang Dynasty qui est finalement devenu Avengers 5, après que Jonathan Majors a été reconnu coupable d’agression au troisième degré et de harcèlement. Ou encore Blade, qui a enchaîné les mauvaises nouvelles pour les fans.

En projet depuis des années, Blade avait d'abord vu le réalisateur Bassam Tariq quitter le projet quelques mois avant le tournage. Les grèves à Hollywood n'avaient ensuite pas aidé. Et on avait ensuite appris que la star du film, Mahershala Ali, avait sérieuseuement songé à quitter lui-aussi le film. Au final, cinq scénaristes et deux réalisateurs se sont retrouvés impliqués du Blade avant que le Français Yann Demange ne soit engagé pour le réaliser. Sauf qu'à son tour, le cinéaste va être remplacé...

Le réalisateur jette (encore) l'éponge

Deadline a confirmé que Yann Demange n'était plus le réalisateur de Blade. D'après les informations du média américain, cette séparation aurait été à l'amiable entre le réalisateur et Marvel Studios. Mais on ne sait pas pour quelles raisons. De son côté, Mahershala Ali resterait impliqué. Seulement, sans réalisateur, le projet ne peut toujours pas avancer. Et le remplaçant de Yann Demange n'a pas encore été annoncé. Par contre, les réécritures du scénario vont pouvoir être faites par Eric Pearson (Black Widow).

On voit mal comment le long-métrage parviendra être tourné à temps pour pouvoir sortir le 7 novembre 2025 - date prévue pour les États-Unis. Un nouveau report ne serait pas une surprise. Marvel Studios a un calendrier à respecter avec notamment Thunderbolts* prévu pour le 5 mai 2025 et Les Quatre Fantastiques pour le 25 juillet 2025. Seul Avengers 5 pourrait alors être impacté en cas de retard de Blade.