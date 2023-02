Hellboy : un nouveau reboot serait en préparation

Après l'échec du "Hellboy" de 2019, un nouveau reboot serait en préparation. Brian Taylor, qui a notamment travaillé sur "Hyper Tension" (2006), serait le réalisateur en charge du projet.

Difficile de passer après Guillermo del Toro

À l'origine un personnage de comics, Hellboy a touché le public cinéphile grâce à Guillermo del Toro. Par deux fois (en 2004 avec Hellboy et 2008 avec Hellboy II : Les Légions d'or maudites) le réalisateur mexicain a mis en scène ce démon qui œuvre pour le bien. Il était alors interprété solidement par Ron Perlman, avant qu'un reboot ne soit commandé. Ainsi, en 2019, on découvrait cette fois David Harbour dans le Hellboy de Neil Marshall.

Hellboy II les légions d'or maudites ©Universal Pictures

Mais si les propositions de del Toro sont fortement appréciées, c'est bien moins le cas de ce dernier film. Véritable échec au box-office et critiqué autant pas les fans que par la presse, ce Hellboy 2019 est clairement à oublier. N'en déplaise à David Harbour, qui avait tenté de justifier l'échec du film en pointant du doigt les fans justement. Et pour tenter de passer à autre chose, quoi de mieux que de lancer un nouveau reboot ?

Une nouvelle relance pour Hellboy

C'est en effet ce qui se trame du côté de Millennium Media. D'après Discussing Film, la société de production souhaiterait retenter le coup avec un nouveau film Hellboy, toujours en live action. Il s'agirait alors de relancer la licence plutôt que de donner suite à la version de David Harbour.

On apprend par le média américain que le scénario serait déjà écrit et que le film sera réalisé par Brian Taylor. Ce dernier a notamment co-réalisé le délirant Hyper Tension (2006) et sa suite (2009), ou encore Ghost Rider 2 (2012). Sans son collaborateur Mark Neveldine, il a également réalisé 18 épisodes de la série Happy! (2017-2019). Difficile pour l'instant de juger de ce choix, car au-delà du réalisateur, il faudra que la production dans son ensemble tienne la route pour convaincre.

On s'attend désormais à voir arriver un nouvel interprète pour incarner Hellboy. Rien n'a été annoncé à ce sujet. D'après certaines sources le titre de travail de ce projet serait Hellboy: The Crooked Man, ce qui pourrait signifier que l'histoire reprenne celle des comics éponymes (L'Homme tordu en français). Dans ce tome, Hellboy aide un jeune homme à se libérer d'une promesse faite au diable lorsqu'il était jeune...

Aucune date de sortie n'a été précisée.