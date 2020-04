Hellraiser : un réalisateur et des scénaristes pour le reboot

Alors que les autres figures majeures du cinéma d'horreur ont l'opportunité de s'exprimer avec des nouveaux films, pourquoi Pinhead n'y aurait-il pas droit également ? Le célèbre méchant de l'univers créé par Clive Barker reviendra dans un reboot de "Hellraiser". On sait qui sera à l'écriture ainsi qu'à la mise en scène.

Entre quelques scénarios originaux qui dynamisent le genre, l'horreur peut toujours compter sur ses vieilles gloires pour animer nos salles de cinéma. Le Pinhead d'Hellraiser doit théoriquement signer son retour depuis un moment. L'idée d'un reboot a été évoqué plusieurs fois, avec David S. Goyer impliqué dedans. Mais difficile jusque-là de savoir où en était le projet. Comme beaucoup de franchises, Hellraiser a eu des titres complètement inutiles qui ne sont pas dignes de celui qui a tout lancé. En tout, c'est dix films qui ont vu le jour et on ne peut pas dire qu'on en retienne beaucoup de choses. Le onzième devra faire mieux et ramènera le méchant ainsi que son univers dérangeant sur le grand écran, après des heures sombres dans la case DTV.

Le reboot d'Hellraiser se précise

The Hollywood Reporter annonce que Spyglass Media Group et David S. Goyer se sont trouvés une équipe pour prendre la tête des opérations. D'abord, au scénario, Ben Collins et Luke Piotrowski collaboreront pour essayer d'offrir à la franchise un retour tel qu'il doit l'être. Ils se sont déjà fait la main dans le genre, et notamment avec le remarqué The Night House, qui a fait sensation lors de sa présentation au dernier Festival de Sundance. Son réalisateur, David Bruckner, a lui été pris pour diriger ce reboot d'Hellraiser. Le trio, qui se connaît donc bien, à l'occasion de faire de grandes choses avec cette nouvelle déclinaison de l'invention de ce fou de Clive Barker.

De la folie, il en faudra assurément. Hellraiser est connu pour son ambiance qui lorgne vers le sadomasochisme, alors que le terrible Pinhead et ses Cénobites règnent sur un enfer pour la souffrance n'est pas si éloignée du plaisir. Il y a fort à parier que ce reboot sera Rated R s'il veut absolument restituer les spécificités d'un univers extrêmement particulier. Un résultat tiède n'est même pas envisageable, il faudra donc garder les principaux marqueurs pensés par Barker puis, évidemment, apporter de la nouveauté, pour qu'on soit surpris par ce reboot. En attendant de voir comment le projet va avancer, un autre terrible vilain à la mythologie très atypique sera de retour : Candyman.