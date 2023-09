Henry Cavill chez le réalisateur de Kingsman : ce film s'annonce fou

Henry Cavill va à nouveau jouer les agents secrets dans "Argylle", le prochain film déjanté de Matthew Vaughn après les "Kingsman". Le film se dévoile avec une bande-annonce.

Matthew Vaughn revient après Kingsman

Après avoir réalisé trois films Kingsman (en 2015, 2017, 2021), Matthew Vaughn va bientôt faire son retour avec une nouvelle œuvre. Cependant, avec son prochain long-métrage Argylle, le réalisateur reste dans le genre de l'espionnage. Seulement, l'approche sera un peu différente cette fois puisqu'il sera question d'une romancière spécialisée dans les romans d'espionnage qui voit ses récits devenir réalité.

Argylle ©Apple Original Films

En effet, alors que sa vie n'a rien d'exceptionnel, elle se retrouve liée à un syndicat du crime car, par inadvertance, son nouveau livre décrit ces criminels avec trop de précision. Ces derniers veulent alors l'interroger et l'éliminer. Mais elle sera sauvée par un espion nommé Aiden, qui devra les aider, elle et son chat Alfie.

Henry Cavill parfait en espion fictif dans le trailer d'Argylle

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, le film suivra, d'un côté, la réalité d'Elly, interprétée par Bryce Dallas Howard, et son aventure avec Aiden, joué par Sam Rockwell. Et d'un autre côté, les récits imaginés par la romancière avec son espion Argylle incarné à l'écran par Henry Cavill et qui croisera, entre autres, la route de Dua Lipa.

Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, ou encore John Cena sont au casting de ce film qui s'annonce déjanté. Déjà le premier teaser d'Argylle, qui voyait Aiden balancer dans le vide le chat d'Elly, avait donné le ton. Mais cette bande-annonce (vidéo en une d'article) va encore plus loin.

Enfin, cela fait surtout plaisir de voir Henry Cavill jouer à nouveau un agent secret. S'il a souvent été évoqué comme un candidat pour incarner James Bond, on se souvient par ailleurs de son rôle de Napoleon Solo dans le génial Agents très spéciaux : Code UNCLE (2015). À défaut d'avoir une suite au film de Guy Ritchie, on devra se satisfaire de sa présence dans Argylle.

Rappelons que le long-métrage est produit par Apple, mais il sortira dans les salles américaines et françaises grâce à Universal Pictures. La sortie est prévue chez nous le 31 janvier 2024 au cinéma.