Henry Cavill en James Bond ? L'acteur fait un gros clin d'œil à la saga dans une vidéo

Dans une vidéo promotionnelle pour No 1 Botanicals, qui propose de l'eau infusée aux herbes, Henry Cavill n'a pas manqué de faire une belle référence à la saga James Bond, lui qui est parmi les prétendants pour reprendre le rôle de Daniel Craig.

Qui pour remplacer Daniel Craig ?

Depuis la sortie de Mourir peut attendre, il y a une place à prendre pour les acteurs d'origine britannique. Daniel Craig a tiré sa révérence en tant que James Bond et une nouvelle incarnation est attendue pour l'agent 007. Les rumeurs vont bon train et de nombreux noms ont été évoqués. Cependant, s'il y en a un qui est revenu très souvent, c'est bien celui d'Henry Cavill. Et ce, avant même la fin de l'ère Craig. Dès 2015, lorsqu'on l'a vu apparaître dans un costume élégant et parfaitement taillé dans Agents très spéciaux : Code UNCLE, on a naturellement imaginé l'acteur en digne remplaçant.

Napoleon Solo (Henry Cavill) - Agents très spéciaux : Code UNCLE ©Warner

Le film de Guy Ritchie met en scène des agents secrets, en 1963, en pleine guerre froide. Par son esthétique le réalisateur rend un bel hommage autant à la série d'origine (Des agents très spéciaux) qu'aux premiers James Bond. Surtout, Henry Cavill se prête parfaitement au jeu et s'en donne à cœur joie, pour notre plus grand plaisir.

Henry Cavill se la joue (encore) James Bond

Henry Cavill a évidemment entendu parler de ces rumeurs. Et il n'a pas caché son intérêt pour être le nouveau James Bond. En dépit même de son implication sur la série The Witcher, qui demande forcément du temps. En tout cas, il ne s'empêche pas de faire un appel du pied à la production. Ou du moins un gros clin d'œil aux fans qui réclament qu'il reprenne le rôle. La preuve avec cette récente vidéo publiée en story Instagram de l'acteur (et partagée par le compte Twitter d'Olly Gibbs).

Il s'agit d'une vidéo faite pour promouvoir No 1 Botanicals, une entreprise qui propose de l'eau infusée aux herbes, avec laquelle Henry Cavill s'est associé depuis plusieurs années. Sur ces images, on voit l'acteur sortir d'un bâtiment et passer devant une Aston Martin DB5, la voiture iconique de James Bond, avec un sourire en coin. De plus, on l'entend dire en voix off (dans la vidéo complète, ici) :

Bien sûr, il y aura toujours de belles tentations dans la vie. Certaines sont plus fortes que d'autres. Mais il est important de garder le contrôle. Parce qu'avec de la discipline, tout est possible.

"Tout est possible" donc selon Henry Cavill. Même devenir James Bond ? C'est du moins tout ce qu'on lui souhaite. Mais pour le moment, la production est restée muette sur le prochain interprète de 007. Et il va falloir se montrer patient. Il y a quelques semaines, Barbara Brocoli annonçait que le casting prendrait du temps.