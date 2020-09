Henry Cavill trouve que jouer Sherlock Holmes est moins stressant que Superman et Geralt

Henry Cavill incarne en ce moment Sherlock Holmes dans le récent film Netflix "Enola Holmes". Pour l'occasion, il est revenu sur ce rôle emblématique et sur ce qu'il représente pour lui. Contre toute attente, le comédien ressentait plus de pression pour incarner Superman et Geralt que le célèbre détective.

Henry Cavill : de Superman à Sherlock Holmes

Henry Cavill est un célèbre acteur britannique, notamment connu pour incarner Superman dans le DC Extended Universe (DCEU). Il débute sa carrière au début des années 2000 en apparaissant dans quelques séries anglaises comme Meurtres à l'anglaise, Inspecteur Barnaby ou encore Les Tudors. Après une émergence remarquée en 2011 dans Les Immortels, c'est en 2013 avec l'incarnation de Superman que la carrière de l'acteur décolle réellement. Il reprendra la cape rouge à deux autres reprises : dans Batman V Superman et dans Justice League.

Il passe également devant la caméra de Guy Ritchie dans le sympathique Agents très spéciaux, et fait une apparition dans la saga Mission Impossible à l'occasion du dernier opus en date. Bref une carrière de plus en plus solide agrémentée d'un nouveau rôle culte : Géralt dans la récente série The Witcher. Henry Cavill est à retrouver dans le rôle de Sherlock Holmes depuis le 23 septembre dernier dans Enola Holmes.

Moins de pression pour incarner Sherlock Holmes

Dans Enola Holmes, Henry Cavill campe un Sherlock Holmes assez différent des romans. Il joue un détective plus émotif, moins froid, plus humain et plus accueillant. Surtout, c'est un second rôle, puisque l'histoire se concentre sur la petite sœur de l'enquêteur incarnée par Millie Bobby Brown.

La star du DCEU a récemment parlé de son expérience sur le tournage d'Enola Holmes au micro de Collider. Il s'est notamment arrêté sur la pression que représente un rôle aussi emblématique que celui de Sherlock Holmes. Il a comparé le personnage de Conan Doyle à d'autres de ses rôles cultes : Superman et Geralt. Chose étonnante, Henry Cavill a ressenti moins de pression pour incarner le héros de Conan Doyle que ces deux autres protagonistes. Et ceci est dû à son attachement personnel au matériau de base :

C'est davantage en fonction de moi. Avec Superman et The Witcher, ce sont des personnages avec lesquels j'ai grandi, que j'aime, et je veux vraiment les représenter de la manière la plus précise possible. C'était et c'est encore quelque chose d'énorme pour moi. Je ne lisais pas nécessairement Sherlock Holmes, d'où cette pression moins importante pour moi.

Ainsi, Henry Cavill accorde plus d'importance à ses personnages de Superman et Geralt qu'à Sherlock Holmes. Un choix comme un autre. En tout cas, le comédien s'en sort relativement bien dans le manteau du détective. Sans être la meilleure incarnation cinématographique de la création de Conan Doyle, il s'en sort avec les honneurs, proposant une prestation relativement efficace. Enola Holmes est toujours disponible sur Netflix.