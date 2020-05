Hercule : le remake de Disney sera différent de l'animé

Sacré défi que de faire un remake live-action de "Hercule", l'un des meilleurs films d'animation du catalogue Disney. Les frères Russo seront impliqués comme producteurs et donnent de nouveaux éléments sur le sens dans lequel ils vont travailler. Qu'on se le dise : des surprises sont à prévoir.

La rumeur sur le remake d'Hercule par Disney n'a pas mis très longtemps à se confirmer. Les frangins Joe et Anthony Russo, responsables du succès Avengers : Endgame, continuent de travailler avec Disney mais sans s'intéresser aux super-héros. Aucun réalisateur n'est encore annoncé pour ce Hercule new look. Pour le scénario, David Callaham a été engagé et son travail risque de comporter quelques différences notables avec le dessin-animé. Habituellement, Disney respecte assez les histoires et les principaux ingrédients, quitte parfois (comme dans le cas du Roi Lion), à pousser la ressemblance beaucoup trop loin. Mais il arrive que des films comportent des différences notables, on pense à Mulan qui n'aura pas de dragon Mushu et quelques modifications dans la galerie de personnages. Le Dumbo de Tim Burton, aussi, avait pris quelques libertés.

Hercule revu et corrigé

Une interview pour Collider des frères Russo, permet déjà d'en apprendre plus sur l'approche envisagée avec ce film. Le développement n'en est encore qu'à un stade peu avancé et il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure la musique sera présente dans ce Hercule. Le dessin-animé contient, comme dans les autres, des phases chantées. Le remake ne pourra y échapper mais il reste à déterminer jusqu'à quel point elles auront une place dedans. Et, dans l'ensemble, les producteurs affirment que nous n'aurons pas une adaptation littérale en version live :

Je pense que vous devez toujours apporter quelque chose de nouveau, car de notre point de vue de conteurs, il n'est pas convaincant pour nous de faire une adaptation littérale. Nous allons vous raconter une histoire différente. Je pense que nous allons faire quelque chose qui va dans le sens de l'origine et qui s'en inspire, mais nous apporterons des nouveaux éléments.

Le dessin-animé a des personnages ou des scènes qui ne seront pas forcément simples à adapter dans un film live. On pense aux deux trublions Amphitryon et Alcmène, aux Titans du final (le Cyclope a un design très particulier) à l'Hydre aux innombrables têtes ou au passage dans les Enfers. On pense aussi aux Muses, qui reviennent régulièrement pour chanter. Disney cherche à proposer du spectacle familial et Hercule contient vraiment des éléments qui pourraient rebuter les plus jeunes s'ils ne sont pas modifiés. En voyant l'original de nos jours, on se rend compte encore que la direction artistique avait un cachet dingue. Si ce travail d'adaptation se fait avec du bon sens et en apportant des idées intéressantes, ce sera toujours mieux que de payer sa place pour voir en plus beau tout ce qu'on connaît déjà par cœur.