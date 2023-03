Highlander : Chad Stahelski fait le point sur le remake avec Henry Cavill

"John Wick 4 : Chapitre 4" sorti dans les salles de cinéma, Chad Stahelski va-t-il maintenant se concentrer sur le remake du film "Highlander", projet auquel il est attaché avec Henry Cavill dans le rôle-titre depuis 2021 ? Le réalisateur fait le point.

D'un guerrier à l'autre

Produire et réaliser les films John Wick est un job à plein temps. Chad Stahelski a ainsi eu des dernières années bien remplies et il va pouvoir souffler un peu avec la sortie de John Wick : Chapitre 4. Ce quatrième opus de la saga d'action portée par Keanu Reeves n'est peut-être pas le dernier, néanmoins une parenthèse s'ouvre jusqu'à ce qu'on en sache plus sur la production d'un John Wick 5. Et Chad Stahelski pourrait mettre à profit ce temps à durée indéterminée en développant enfin l'ambitieux projet auquel il est attaché : un nouveau film Highlander.

Highlander ©20th Century Fox

Avec l'acteur Henry Cavill dans le rôle-titre, les fans du guerrier immortel Connor MacLeod attendent ce remake du Highlander de 1986 depuis des lustres. Seulement, la mise en route du projet patine. Maintenant que Chad Stahelski a plus de temps pour s'y consacrer, la question de son actualité se pose.

Chad Stahelksi ne veut pas se précipiter

Invité par Deadline à s'exprimer sur les mythologies de John Wick et d'Highlander, le réalisateur a ainsi évoqué avec quelle approche il faudrait aborder le remake.

Je travaille depuis des années sur "Highlander", pour Henry Cavill. Travailler de manière rétro-active est difficile. La différence avec John Wick est qu'avec Wick nous n'avions pas sept saisons de série, deux spin-off et cinq films. Si je devais faire un remake "Highlander" aujourd'hui, il y aurait beaucoup de mythologie dans ces deux premières heures, on ne pourrait rien explorer sans ça. Ceci dit, Highlander en tant que série serait incroyable. Il y aurait le temps de construire, explorer tous ces flashbacks et leur potentiel. C'est toujours plus complexe quand on essaye de faire quelque chose avec une telle mythologie.

Annoncé en 2021 à la réalisation, avec donc Henry Cavill dans le rôle-titre, Chad Stahelski se dit toujours au travail, mais la mention d'un projet de série peut suggérer que rien n'est encore fixé du côté de Lionsgate, qui porte le projet Highlander. Pour le réalisateur comme pour l'acteur, il s'agirait en effet d'un projet développé sur la durée pour être de qualité, et donc de ne pas s'y engager à la légère.

Mais avec maintenant le temps offert à Chad Stahelski et la fin de l'aventure Superman pour Henry Cavill, qui dit que les deux hommes ne pourraient pas prochainement se lancer dans le reboot de la franchise ?