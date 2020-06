Highlander : on a des (bonnes) nouvelles du remake

Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick, se retrouve à la tête du remake de "Highlander". Le principal intéressé rompt le silence autour de ce projet et confirme que cette nouvelle monture voit son développement subir des avancées significatives en ce moment.

Highlander : de quoi ça parle ?

Highlander c'est avant tout Christophe Lambert dans le rôle principal. Durant quatre films il aura incarné Connor Macleod, un immortel qui traverse les époques depuis plusieurs centaines d'années afin de lutter contre les formes du Mal. Pour tuer un immortel, il faut lui trancher la tête. C'est l'unique moyen de mettre un terme au combat entre deux combattants de cette catégorie. Dans le film de Russell Mulcahy sorti en 1986, Connor fait face à Kurgan, dans un combat défini comme ultime qui va détermine qui sera le dernier immortel en vie. Quand la série est lancée dans les années 90, c'est Adrian Paul qui a pris la relève dans la peau de Duncan MacLeod, un descendant de la lignée de Connor. Les deux personnages se sont d'ailleurs retrouvés dans Highlander : Endgame (les Avengers n'ont rien inventé !), quatrième et dernière apparition de Christopher Lambert dans un long-métrage de la saga.

Le remake d'Highlander avance

Il faut remonter aux années 2000 pour retrouver les premières traces d'un remake d'Highlander. Sauf que nous sommes désormais en 2020 et rien n'est sorti. N'allez pas croire que le projet est abandonné ! Chad Stahelski, réalisateur des trois films John Wick, a donné des nouvelles rassurantes à ce sujet. Il confirme chez Discussing Film que ce remake est en très bonne voie, avec un "développement intensif" :

Nous ajustons les scénarios, nous écrivons, conceptualisons des séquences, étudions comment nous allons faire.

Cependant, il ne répond pas à une interrogation qui persiste : doit-on s'attendre à un film ou une série ? Ce remake était attendu pour le grand écran mais la possibilité qu'il émerge finalement sur le petit n'est pas à exclure. Ce flou est à l'image de ce projet, bien que l'intention générale soit connue depuis longtemps, personne n'est en capacité de dire de quoi il en retourne. L'année dernière, Christophe Lambert évoquait à notre micro ce remake en indiquant que le projet s'orientait "vers une série" et qu'il allait peut-être se retrouver dedans.

Un remake intégral ou autre chose ?

Pour ce remake, le scénario ne devrait pas faire de folie par rapport aux principaux motifs de la mythologie Highlander. Rien ne confirme que le personnage de Connor Macleod va être repris mais ça tombe sous le sens de le préserver pour parler directement aux fans. L'idée la plus intéressante serait d'explorer une part méconnue de sa vie. Ou de rejouer le refrain habituel de l'alliance entre l'ancienne et la nouvelle génération. Les propos de Chad Stahelski se veulent rassurants mais on sent qu'il faudra attendre encore un moment avant de voir ce projet prendre forme. La crise du COVID-19 n'a pas aidé et personne ne paraît en mesure de s'avancer sur une possible date de sortie. L'avantage avec un personnage immortel, c'est qu'il a l'habitude de voir le temps défiler.