Hit Man : Glen Powell en charmant tueur à gages dans le trailer du film Netflix

Glen Powell et Adria Arjona se montrent dans la première bande-annonce de "Hit Man" de Richard Linklater, comédie d'action et romance qui a fait fureur lors de sa présentation dans plusieurs festivals.

Le très attendu Hit Man se dévoile

Chaque film de Richard Linklater, auteur notamment de la trilogie culte Before et de Boyhood, est un événement. Figure du cinéma indépendant américain, il sera prochainement de retour avec Hit Man, un film qui mêle comédie romantique et thriller policier et qui a ravi tous les spectateurs qui ont déjà pu le voir.

En effet, présenté dans plusieurs festivals prestigieux, notamment à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto en 2023, cette comédie d'action avec les stars montantes Glen Powell et Adria Arjona y a largement convaincu la presse et le public. Netflix a flairé le bon coup et a donc acquis les droits de distribution du film pour 20 millions de dollars.

Gary Johnson (Glen Powell) - Hit Man ©Netflix

Gary Johnson (Glen Powell) est policier à Houston. Il est en mission d'infiltration en se faisant passer pour un tueur à gages. Il rencontre alors une jeune femme (Adria Arjona) battue par son petit ami violent. Pour la secourir, il va devoir oublier toutes les procédures et protocoles.

Glen Powell ne s'arrête plus

La première bande-annonce (en tête d'article) dévoilée par Netflix met l'eau à la bouche. Notamment parce que Glen Powell y incarne le premier rôle et qu'il a co-écrit Hit Man avec Richard Linklater. Acteur en pleine ascension depuis Top Gun : Maverick, sa performance dans le film a ainsi été décrite comme "le rôle d'une vie". Il est omniprésent dans ces premières images, qui le montrent face à une Adria Arjona rayonnante, mais celles-ci gardent encore cachés les ressorts dramatiques de cette comédie. L'histoire de Hit Man est en partie inspirée d'une histoire vraie.

Hit Man a été annoncé pour le 7 juin 2024 sur Netflix aux États-Unis, après une sortie limitée dans les salles de cinéma. Pour le moment, il reste à confirmer qu'il sera aussi disponible sur Netflix en France, confirmation qui ne devrait pas trop tarder.