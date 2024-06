Un des meilleurs films de l'année arrive sur Netflix, mais on ne peut pas (encore) le voir...

La comédie noire et romantique "Hit Man", avec Glen Powell et Adria Arjona, arrive sur Netflix dans plusieurs territoires. Mais pour le moment pas en France, ni sur Netflix ni au cinéma... On vous dévoile en exclusivité où et quand on pourra le découvrir.

Hit Man, l'attente cruelle

Présenté hors compétition à la Mostra de Venise 2023, puis au Festival de Toronto et encore à Reims Polar 2024, Hit Man de Richard Linklater a été acclamé partout. Et c'est dès sa projection prestigieux festival vénitien qu'il a fait parler de lui, puisque Netflix en a immédiatement acheté les droits de distribution, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour le montant de 20 millions de dollars. Avec un budget estimé à 8,8 millions de dollars, la réussite était déjà totale pour la comédie de l'auteur de la trilogie Before.

Cependant, Netflix ne diffuse pas le film en Europe. Comme annoncé le 30 mai, en plus des territoires nord-américains et britanniques, seuls l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, Hong Kong, l'Indonésie, l'Inde, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Corée et le Vietnam pourront ainsi le découvrir le 7 juin.

En France, il avait été annoncé en septembre 2022, avant son tournage que Hit Man serait distribué dans les cinémas, pré-acheté par la société SND. Mais aucune nouvelle depuis. La frustration est réelle, et s'intensifie. Avec une mise en ligne le 7 juin sur Netflix, Hit Man sera en plus sans doute découvert par des voies pas très légales dans les territoires privés du film, ce qui handicapera forcément sa potentielle future sortie en salles...

Un thriller policier et romantique parfait

Avant sa diffusion sur Netflix, Hit Man a eu droit à une sortie limitée dans les salles nord-américaines le 24 mai 2024. Un public plus large que celui des festivaliers et de la presse critique a donc pu en juger. Et a confirmé tout le bien qui en avait été dit. En effet, si l'on regarde sur Rotten Tomatoes, son Tomatometer est à 97% (sur 156 critiques) et son Audience Score à 95%. Sur IMDB, il dispose de la note de 7,4/10.

Hit Man ©AGC Studios

C'est donc à l'unanimité que Hit Man est largement apprécié. Nous avons pu le découvrir lors de Reims Polar 2024, et on peut témoigner du fait qu'il le mérite largement. Co-écrit avec Glen Powell, Richard Linklater met en scène avec Hit Man un thriller policier pris dans une comédie romantique, avec un casting réduit de formidables comédiens. Volontairement, le film s'inscrit pour le meilleur dans le genre de la comédie américaine des années 2000, avec une légèreté appuyée et un humour facile sublimés par les performances de Glen Powell et Adria Arjona.

Glen Powell et Adria Arjona en sex symbols

L'acteur incarne Gary Johnson, un professeur de faculté à la vie banale et monotone qui bosse de temps en temps pour la police de Houston en assurant les écoutes de mission d'infiltration. Le jour où il doit remplacer le flic undercover qui normalement se fait passer pour un tueur à gages afin d'incriminer les commanditaires d'assassinat, Gary se révèle parfait dans cette fonction. Il enchaîne ainsi les infiltrations, s'éclatant à s'inventer des identités et des apparences différentes. Mais lorsqu'il rencontre Maddy, incarnée par Adria Arjona et qui lui demande de tuer son mari, tout va basculer...

Gary Johnson (Glen Powell) - Hit Man ©AGC Studios

Richard Linklater, qui a si bien filmé l'amour avec Ethan Hawke et Julie Delpy, ressert sa magie mais dans un genre différent, et ça fonctionne parfaitement. Glen Powell et Adria Arjona atteignent des niveaux de séduction rares, tout en sourires, en beautés fatales et en pétages de plomb jubilatoires. Les deux comédiens s'éclatent et explorent toutes les émotions. Il y a du drame, de la violence, de l'amour et de la haine, des rires et des larmes, et tout ça raconté avec une fluidité remarquable.

Un cinéma de très haut niveau

Ce qui est formidable avec Hit Man, c'est que le film semble faire du neuf éclatant avec du vieux dépassé. En effet, c'est comme si on avait déjà vu cette histoire mille fois, le beau gosse à l'assurance factice et la magnifique (future) veuve qui se séduisent, les obstacles à cette relation et les véritables personnalités qui se révèlent pour les franchir... Richard Linklater réussit cette balade nostalgique et terriblement amusante, et donc ce petit voyage dans un cinéma a priori révolu, comme il réussit l'équilibre entre la dimension policière et la dimension romantique de son film.

C'est-à-dire que ce qui semble conduire Hit Man apparaît être l'axe policier, avec ses nombreuses péripéties qui lui donnent son tempo. Mais ce tempo se déroule sur la structure d'une pure et subtile comédie romantique, manière brillante de dire que c'est bien d'amour dont il est question, et que la grande aventure du film, sa matrice, est la passion sentimentale.

Sexy, drôle, haletant, sans aucun temps mort, Hit Man est un vrai bijou de cinéma, dessiné et fabriqué avec une passion et un plaisir très contagieux. C'est donc un crève-coeur qu'on ne puisse pas actuellement le découvrir sur Netflix ou sur grand écran, et on espère grandement que ce sera possible prochainement.

Une diffusion à la TV (mise à jour)

Suite à la publication de cet article, le directeur des chaînes cinéma du groupe Canal+ lui-même a actualisé le dossier. Hit Man ne sera donc pas à découvrir sur Netflix ou au cinéma, mais à la télévision en septembre sur Canal+.