Cet immense western de Kevin Costner sera l'événement de l'été

Warner Bros. a dévoilé la bande-annonce de "Horizon: An American Saga", western très ambitieux, et en deux parties, réalisé par Kevin Costner. Ces premières images sont impressionnantes.

Kevin Costner va marquer les esprits avec son nouveau western

Connu principalement comme acteur, Kevin Costner a aussi fait ses preuves derrière la caméra. Il l'a prouvé notamment avec Danse avec les loups (1990), classique du cinéma récompensé de 7 Oscars. Un film ambitieux, d'une ampleur impressionnante, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Mais le cinéaste compte bien nous prouver le contraire en proposant un nouveau western impressionnant à tous les niveaux. Avec Horizon: An American Saga, Kevin Costner va en effet revenir sur l'après Guerre de Sécession, en pleine expansion de l'Ouest. Sauf qu'il ne s'agira pas d'un seul film, mais d'une œuvre en deux parties qui s'annonce monumentale.

Horizon An American Saga ©Warner Bros.

Le projet paraît fou, et pourtant Warner Bros. a accepté de suivre Kevin Costner dans son entreprise. Le résultat pourrait bien valoir le coup, à en croire la première bande-annonce dévoilée par le studio. Des images superbes avec des paysages magnifiques, mais pas que. On sent la volonté du réalisateur de proposer une œuvre dans la lignée des grands westerns hollywoodiens, avec des influences évidentes. On est évidemment obligé de penser à La Prisonnière du désert (1956) de John Ford devant le second plan de la vidéo promotionnelle.

Une bande-annonce impressionnante pour Horizon: An American Saga

Mais pas question pour Kevin Costner de simplement rendre hommage à ces films. Le réalisateur a cette volonté de raconter une grande épopée sur une période de 15 ans, impliquant de nombreux personnages. On découvre ainsi sur ces images différents protagonistes dont les parcours devraient se croiser. Difficile pour le moment de bien saisir l'implication et les problématiques de chacun, mais on peut tout de même discerner certains profils.

Entre autres, on peut voir Sienna Miller, attaquée avec sa famille par des Indiens. Son fils devrait y laisser la vie. Ce qui donne une idée du ton tragique d'Horizon: An American Saga. Kevin Costner a, lui aussi, un rôle important dans cette aventure. Il joue un homme qui sait manier le colt, et qui va se prendre d'affection pour Abbey Lee. Enfin, on peut voir tout un groupe mené par Luke Wilson, décidé à parcourir l'Ouest pour trouver un nouveau lieu où s'installer (rappelant l'intrigue de La Route de l'Ouest). Sans oublier la présence de Natifs américains, avec cette volonté évidente de Kevin Costner de mettre correctement en avant ce peuple - c'était déjà le cas avec Danse avec les loups.

Outre les noms précédemment évoqués, le casting d'Horizon: An American Saga se compose, aussi, de Sam Worthington, Luke Wilson, Thomas Haden Church, Jena Malone, Michael Rooker, Isabelle Fuhrman ou encore Ella Hunt. Tout cela est donc assez impressionnant. Et le choix de Warner Bros. de sortir les deux parties durant le même été l'est encore plus. Aux États-Unis, Horizon: An American Saga - Chapter 1 sortira le 28 juin. Puis le 16 août sortira la partie 2. Une preuve de la confiance du studio pour ce projet mémorable.