Après l'échec du dernier western de Kevin Costner, mauvaise nouvelle pour la suite d'Horizon

Devant les chiffres de "Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1" au box-office, Warner Bros. a décidé de repousser la sortie de la suite aux États-Unis à une date encore indéterminée.

Horizon, un flop pour la saga américaine de Kevin Cotner

L'ambition de Kevin Costner aura-t-elle eu raison de lui ? De retour devant et derrière la caméra avec Horizon : Une saga américaine, le réalisateur a une grande fresque pour raconter une part de l'Histoire de l'Amérique. Après avoir apporté 50 millions de dollars de son propre argent, pour atteindre un budget total de 100 millions de dollars, le cinéaste a mis en scène non pas un, mais deux longs-métrages. Le Chapitre 1 est sorti, après une présentation au Festival de Cannes en mai dernier. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Les premiers chiffres aux États-Unis ont été désastreux. Et les conséquences sont directes sur le second opus.

Prévu initialement pour le 11 septembre en France, Horizon : Une saga américaine - Chapitre 2 aurait vu sa sortie aux États-Unis être repoussée à une date encore indéterminée. C'est ce qu'annonce Deadline, qui rappelle que le long-métrage devait arriver dans les salles américaines le 16 août. Mais Warner Bros. aurait décidé de revoir ses plans, et on peut imaginer le studio privilégier finalement une sortie sur sa plateforme Max. Le média américain précise que le plan pourrait être de faire une sortie simultanée en salles et sur le service de streaming. Une stratégie qui serait en cours d'évaluation.

Un report de la suite pour sauver les meubles

Du côté de Territory Pictures et New Line Cinema, on explique (via un communiqué) ce report du film par une volonté de laisser plus de temps au public pour découvrir le premier volet. Celui-ci arrivant sur Max et en PVOD à partir du 16 juillet aux États-Unis. Cela devrait permettre de créer davantage d'engouement pour Horizon 2. C'est du moins ce qui est dit officiellement, bien que cela ressemble surtout à un moyen de sauver les meubles.

Nous nous réjouissons de l’opportunité d’élargir cette fenêtre de distribution, car nous savons qu’elle ne servira qu’à améliorer l’expérience de visionnage d’Horizon 2.

D'après Deadline, l'autre élément à prendre en compte est que le public de Kevin Costner serait celui de la série Yellowstone, véritable succès de Paramount depuis 2018. Un public qui "reste chez lui" et qui donc serait plutôt intéressé par Horizon en le voyant dans son salon. Reste que l'échec du film est important, et on peut sérieusement se mettre à douter pour la suite. Car si le Chapitre 2 est terminé et prêt à sortir, rappelons que Kevin Costner a commencé à tourner un troisième film, et prévoyait d'en faire un quatrième. On ne voit pas comment le studio pourrait valider ces prochains projets après avoir vu les chiffres d'Horizon.

Pour le moment, rien n'a été précisé sur ces deux autres films. Et concernant la sortie d'Horizon 2, il n'y a pas encore eu d'annonce de report en France, mais cela pourrait arriver très prochainement. Après une semaine d'exploitation, le film n'a cumulé que 121 617 entrées.