Horizon : ça s'annonce mal pour le western de Kevin Costner

À quelques semaines de la sortie de "Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1" en salles, les avis sur le western de Kevin Costner ne sont pas rassurants.

Horizon : une folie de Kevin Costner

Durant le 77e Festival de Cannes, Kevin Costner est venu présenter son nouveau western : Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1. Une œuvre très ambitieuse, puisque, comme l'indique le titre, il ne s'agit que d'une première partie de l'immense fresque que souhaite raconter l'acteur et réalisateur sur l'Histoire de l'Amérique. Plus précisément, sur une période de 15 ans, avant et après la Guerre de Sécession.

Pour cela, Kevin Costner a participé au financement avec son argent personnel, injectant au budget au moins 38 millions de dollars. Cela lui a permis de réaliser ce premier film de trois heures, qui sortira en salles le 3 juillet en France. Mais également le second, déjà tourné et qui sortira à peine deux mois après le chapitre 1, le 11 septembre. Sauf que la saga Horizon ne s'arrêtera pas là. Kevin Costner a commencé le tournage d'un troisième film, et il envisage au moins un quatrième. Le but du cinéaste étant de proposer un voyage au cœur de cette Amérique en développement, plutôt qu'une intrigue classique. Une manière de bouleverser le genre du western.

Un chapitre 1 qui ne convainc pas

Cependant, s'il y a une certaine audace dans ce projet fou qu'on ne peut que saluer, le résultat demeure décevant. Ou du moins, pas à la hauteur de ces ambitions affichées par Kevin Costner. En dépit de sa beauté visuelle, Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 ne nous a pas entièrement convaincus par cette approche du récit, d'après nous trop éparpillé. Ce qui n'empêche une volonté de notre part d'en découvrir davantage, comme on l'expliquait dans notre article.

Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 ©Metropolitan FilmExport

Mais alors que les retours du Festival de Cannes sur le film étaient globalement mitigés, Horizon : Une saga américaine - Chapitre 1 a vu l'agrégateur Rotten Tomatoes partager les premières critiques du long-métrage. Et le score sur le site est encore moins glorieux que ce qu'on pensait, avec 33% d'avis positifs à partir de 21 critiques (américaines pour la plupart). Voilà qui pourrait inquiéter Warner Bros., qui a donc daté les deux premiers films Horizon, et alors que le troisième est en production.

Bien entendu, l'important pour le studio sera les chiffres au box-office. On a par ailleurs déjà vu des films être enfoncés par la presse et cartonner en salles (comme la saga Venom). Mais il ne fait aucun doute que ces avis très négatifs n'aideront pas ce chapitre 1, et il faudra surveiller de près les chiffres du premier week-end d'exploitation aux États-Unis, le 28 juin prochain. En cas d'échec, on n'imagine pas comment Warner Bros. réagira pour les films suivants.