Après Cannes, Kevin Costner emmène son grand western à Venise

Le premier chapitre d’"Horizon : une saga américaine" a été projeté au dernier festival de Cannes. Et Kevin Costner va pouvoir présenter sa suite à un autre festival très prestigieux : la Mostra de Venise.

Malgré l’échec du premier chapitre en salles…

Vingt ans après Open Range, la nouvelle réalisation de Kevin Costner est sortie le 3 juillet dernier au cinéma en France. Avec Horizon : une saga américaine, le cinéaste et acteur a choisi un projet particulièrement ambitieux. Pensé comme le chapitre d'ouverture d’une saga, le premier film se déroule sur plusieurs années avant et après la Guerre de Sécession. À travers plusieurs personnages, l’intrigue nous fait suivre l’expansion américaine vers l’Ouest.

Horizon: chapitre 1 avait été présenté en mai dernier au Festival de Cannes. Depuis, il est sorti dans les salles. Malheureusement pour lui, il a réalisé un démarrage catastrophique au box-office. À tel point que New Line, chargé de sa distribution, a repoussé la date de sortie du chapitre 2, qui devait arriver dans les salles le 16 août en Amérique du Nord et le 11 septembre en France. Toutefois, la Mostra de Venise a décidé de faire honneur au nouveau film de Kevin Costner.

… Kevin Costner présentera la suite d’Horizon à Venise

La Biennale de Venise, qui organise notamment la Mostra, a annoncé via un communiqué sur son site officiel qu’Horizon : chapitre 2 serait présenté à la prochaine édition du célèbre festival. Il y sera projeté hors compétition le 7 septembre.

Kevin Costner s’est dit ravi de cette décision. Il a assuré qu’il rêvait de voir son film être projeté à la Mostra. Surtout que les organisateurs du festival ont aussi décidé de proposer le premier chapitre d’Horizon un peu plus tôt dans la journée. Selon le cinéaste et acteur, cela montre qu’ils ont conscience que les deux films marchent ensemble. Et qu'ils "soutiennent la vision d’un réalisateur".

Le film sortira-t-il finalement au cinéma ?

La projection d’Horizon : chapitre 2 est donc une bonne nouvelle pour Kevin Costner. Et ce n’est pas tout. Car si le premier film a fait un flop dans les salles, il est rapidement sorti en VOD aux États-Unis. Et cette fois, il a connu un accueil bien différent. Comme rapporté par IndieWire, peu de temps après sa mise en ligne, il s’est imposé en tête des films les plus vus en VOD sur cette période.

New Line décidera donc peut-être de redonner sa chance à cette saga en proposant une nouvelle date de sortie en salles pour Horizon : chapitre 2. De son côté, Kevin Costner a déjà commencé le tournage du troisième film, comme il l’a révélé à Deadline en mai dernier. Il compte également poursuivre son histoire dans un quatrième chapitre. Même s’il faudra sans doute pour cela que le deuxième et troisième rencontrent le succès.