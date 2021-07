Horreur : cinq films dont les tournages étaient vraiment maudits !

Accidents étranges, décès et phénomènes inexpliqués, les tournages de ces films d'horreur sont réputés hantés ou maudits ! Âmes sensibles, s'abstenir.

Horreur sur les plateaux

Entre la réalité et la fiction, il n'y a parfois qu'un pas. Nombreux sont les acteurs qui en ont fait l'expérience alors qu'ils étaient en plein tournage. Décès, phénomènes étranges ou encore accidents, on ne compte plus les sombres histoires qui se sont passées dans les coulisses de certains films d'horreur. Concours de circonstances ou réelles malédictions ?

Levons le voile sur cinq films d'horreur dont le tournage semblait réellement maudit.

Poltergeist

C'est sans doute l'un des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire. Sorti en 1982, Poltergeist est un film d'épouvante-horreur américain réalisé par Tobe Hooper, co-écrit et produit par Steven Spielberg. Mais si le film est aussi célèbre c'est aussi à cause de l'histoire qui se cache derrière le film ! Accidents étranges, décès à la chaine, il se trouve que le tournage a fait parler de lui autant que le film, si ce n'est plus.

Poltergeist (1982) ©MGM

Pendant le tournage un accident mécanique a failli coûter la vie au jeune Oliver Robins, qui joue le fils de famille (Robbie Freeling). Pendant la scène où il se fait étrangler par le clown pantin, il se trouve qu'il a failli être réellement étranglé. En novembre 1982, Dominique Dunne, qui joue la fille ainée de la famille, est victime d'un meurtre par strangulation de la part de son ex petit-ami. L'homme étouffe les cris de sa victime en mettant la musique de Poltergeist au maximum.

Son décès brutal est suivi de celui de la jeune actrice Heather O’Rourke qui meurt à l'âge de 12 ans. Enfin, pour ajouter à l'horreur, sachez que les squelettes qui flottaient dans l'eau dans une des scènes, étaient de véritables squelettes humains.

L'Exorcisme d'Emily Rose

L'adaptation de la véritable histoire de la jeune allemande Anneliese Michel est sorti en 2005. L'Exorcisme d'Emily Rose réalisé par Scott Derrickson relate l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui succombe à ses blessures suite à un exorcisme. Le public se retrouve ensuite au cœur d'un procès dans lequel le prêtre, accusé d'homicide, va ébranler les convictions des plus sceptiques. C'est également ce qui est arrivée à l'actrice principale. Jennifer Carpenter, qui interprète Emily Rose, a en effet révélé qu'elle pensait avoir a été suivie chez elle après une journée de travail sur le tournage. Tout aussi inquiétant, elle raconte :

Ma chaîne hi-fi n'arrêtait pas de s'allumer au milieu de la nuit. Ça m'a fait flipper parce que la chanson qui passait était "Alive", de Pearl Jam, mais seulement la partie qui dit "Je suis toujours en vie".

L'Exorciste

L'Exorciste, réalisé par William Friedkin et sorti en 1973 est une adaptation cinématographique du roman écrit par William Peter Blatty. Inspiré d'un véritable cas d'exorcisme, le film relate l'histoire d'une petite fille possédée par des démons. Un classique qui a marqué les esprits des téléspectateurs mais aussi du casting ! Le tournage aurait en effet été le lieu de divers phénomènes inexpliqués. Le réalisateur William Friedkin se sentait tellement mal à l'aise sur le tournage qu'il aurait demandé à des prêtres de bénir le plateau. Ça n'a pas empêché plusieurs accidents ainsi qu'un incendie qui se serait déclaré sans raison.

L'Exorciste ©WarnerBros

La Nonne

C'est un film d'horreur américain réalisé par Corin Hardy et sorti en 2018. Le film relate l'histoire de Valak, un démon dissimulé sous les traits d'une nonne terrifiante et que l'on aperçoit dans Conjuring 2. La Nonne est le cinquième film de l'univers Conjuring. Est-ce une histoire vraie ? Non, rassurez-vous ! Cependant bien que l'apparence de la nonne ait été complètement imaginée, le film a eu le droit, lui aussi, à quelques phénomènes étranges.

Pour plus d'authenticité, le tournage a eu lieu dans une véritable forteresse roumaine. Comme il est interdit de filmer dans une bâtisse religieuse en Roumanie, la production a ensuite fait construire une église à partir du décor de "l’abbaye de Cârta" dans les studios. Malgré le fait que le plateau ait été béni, le réalisateur Corin Hardy affirme avoir été confronté à des apparitions étranges. Il a d’abord découvert une mystérieuse empreinte de main dans la poussière de l’un des décors du château. Il aurait ensuite aperçu deux fantômes de soldats roumains.

Possédée

Possédée est un film d'horreur américano-canadien réalisé par Ole Bornedal, sorti en 2012. Il relate l'histoire d'une enfant complètement obsédée par une petite boîte en bois qu'elle a trouvé dans un vide grenier. Plus tard, son père, interprété par Jeffrey Dean Morgan, découvre que la boîte fut créée afin de contenir un Dibbouk, un esprit qui possède et finit par dévorer son hôte. Bien que sceptique, l'acteur connu pour avoir prêté ses traits à Negan de The Walking Dead a fini par avoir peur.

L'acteur a révélé avoir vu de nombreuses ampoules de projecteurs exploser ! Il aurait également senti des courants d'air froids lors du tournage de certaines scènes. La fin du tournage sera suivie d'un incendie déclaré de manière inexpliquée dans l'entrepôt de stockage des accessoires.