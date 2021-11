House of Gucci : Jared Leto est revenu sur sa préparation pour son rôle

Le comédien Jared Leto est revenu, dans une récente interview, sur sa manière de préparer son rôle dans "House of Gucci". Et comme d’habitude, l’acteur n’a pas utilisé des techniques très académiques.

House of Gucci : le nouveau film de Ridley Scott

Tandis qu’il y a quelques semaines Ridley Scott a dévoilé au monde Le Dernier Duel, il est déjà de retour avec un nouveau film : House of Gucci. Notamment porté par Lady Gaga et Adam Driver, le long-métrage revient sur l’histoire de la famille Gucci, à la tête d’un des plus grands empires du luxe. Mais à la fin des années 1970, la famille Gucci est en passe de vivre un tournant dans sa carrière puisque c’est Maurizo Gucci et son épouse Patrizia qui s’apprêtent à reprendre les rênes de l’entreprise.

House of Gucci ©Universal Pictures

Sorti le 24 novembre dernier dans les salles françaises, le film de Ridley Scott divise les avis. Côté box-office, l’œuvre a déjà rapporté plus de 34 millions de dollars de recettes en seulement une semaine d’exploitation. Outre Lady Gaga et Adam Driver, le reste de la distribution se compose notamment de Jeremy Irons, Al Pacino et Jared Leto.

L’étrange préparation de Jared Leto

Et c’est justement le comédien Jared Leto qui nous intéresse ici. En effet, ce dernier est réputé pour entrer profondément dans la peau de ses personnages, en usant parfois de méthodes un peu particulières. On se rappelle par exemple que sur le tournage de Blade Runner 2049, le comédien a réellement porté des lentilles qui l’ont rendu aveugle pour incarner son personnage. Pendant le tournage de Suicide Squad, Jared Leto se comportait comme le Joker en envoyant des cadeaux bizarres au reste du casting, comme par exemple une tête de porc ou des préservatifs usagés. Bonne ambiance…

Paolo Gucci (Jared Leto) - House of Gucci ©Universal Pictures

Pour House of Gucci, Jared Leto campe Paolo Gucci, l’un des héritiers de la famille Gucci. Pour entrer dans la peau de ce styliste italien, Jared Leto a décidé de vivre à la manière des italiens. Lors d’une récente interview avec le média The Playlist, le comédien a expliqué comment il a abordé son rôle. Il a par exemple fait des comparaisons excentriques entre son jeu et la cuisine italienne. Il estime qu’en se comportant comme un italien, il a su capter l’essence de Paolo Gucci :

J'ai tout fait. J’ai sniffé des lignes de sauce arrabiata pour ce film, j'avais de l'huile d'olive à la place du sang. C'était une plongée profonde que j'ai faite. Ma peau ressemblait à du parmesan ! Ceci est ma lettre d'amour à l'Italie. Il y avait beaucoup de travail et de préparation, et oui, j'avais un accent italien. J’ai vécu de cette manière autant que j'ai pu, et aussi longtemps que possible. Je suis monté dans cette grotte créative et je suis sorti par les intestins du seul et unique Paolo Gucci.

Comme d’habitude, Jared Leto en fait des caisses, et partage une fois de plus sa manière souvent excessive d’aborder ses personnages. Ainsi, House of Gucci ne fait pas exception à la règle. Jared Leto a visiblement vécu dans la peau d’un italien plusieurs mois pour obtenir l’accent, les habitudes et même le régime alimentaire de son personnage.