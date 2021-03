House of Gucci : Jared Leto méconnaissable dans le prochain Ridley Scott

Acteur caméléon, Jared Leto ne rechigne jamais à se transformer physiquement quand des rôles le demandent. C'est particulièrement méconnaissable qu'on le découvre sur le plateau de "House of Gucci", le film réalisé par Ridley Scott qui dispose d'un impressionnant casting.

House of Gucci : le tournage a commencé

Ridley Scott a terminé dernièrement le tournage de The Last Duel et il est déjà de retour aux affaires avec House of Gucci. La production de ce thriller a commencé il y a peu. Le scénario est basé sur une histoire vraie, celle de la mort de Maurizio Gucci. Son meurtre a été commandité par sa femme, Patrizia Reggiani. Alors que le couple battait de l'aile et que son mari comptait tomber définitivement dans les bras d'une autre, elle s'est débrouillée pour engager des tueurs afin de l'assassiner. Une affaire populaire du côté de l'Italie qui sera animée par un resplendissant casting international. Adam Driver et Lady Gaga formeront le couple principal, assistés par Al Pacino, Robert de Niro, Jared Leto, Jack Huston, Jeremy Irons ou encore Camille Cottin.

Après un premier aperçu des époux Gucci, c'est Jared Leto qui s'illustre dans une nouvelle image volée sur le plateau. La star incarnera le designer Paolo Gucci et il n'a pas hésité à se métamorphoser pour entrer dans le rôle. Il apparaît totalement méconnaissable avec une calvitie, un vieillissement prononcé et un costume uni couleur lavande.

House of Gucci tournage

Un adepte de la transformation

Ce n'est pas première fois que cont accepte de se transformer pour un rôle. Dans Dallas Buyers Club, il était méconnaissable avec des kilos en moins en transgenre touché par le SIDA. Une performance pour laquelle il a remporté plusieurs prix, dont un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et un Golden Globe. On l'a aussi vu, ensuite, en Joker dans Suicide Squad. Un rôle controversé qu'il retrouve brièvement dans Zack Snyder's Justice League. Cette année, il sera visible dans Une affaire de détails en inquiétant suspect d'une affaire criminelle. Encore une fois, un véritable travail a été fait sur son physique dans ce cas. Et ça le sera aussi pour Morbius, le long-métrage lié à l'univers de Spider-Man. Jared Leto est définitivement coutumier du fait.