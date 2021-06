Hugh Jackman : son message touchant à Ryan Reynolds

Les interactions sur les réseaux sociaux entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds sont devenues un élément indissociable de leur amitié. Une fois de plus, les deux comédiens se sont répondus par messages interposés.

Une amitié indéfectible

Tous les fans de ces deux acteurs le savent très bien. Hugh Jackman et Ryan Reynolds adorent s'envoyer des vannes et des piques à travers leurs réseaux sociaux respectifs. Leur amitié a débuté sur le tournage de X-Men : Origins Wolverine en 2009. Hugh Jackman reprenait son rôle de Wolverine tandis que Ryan Reynolds entrait pour la première fois dans la peau de Deadpool. À cause de l'échec critique du film, Ryan Reynolds s'est battu plusieurs années contre la 20th Century Fox pour produire sa licence Deadpool. Une franchise dans laquelle il voulait que Hugh Jackman reprenne son rôle de Logan une dernière fois. Mais ce dernier n'est jamais revenu sur sa décision. Depuis ce jour, les deux comédiens ne cessent de s'envoyer des blagues sur leurs réseaux sociaux. La dernière en date concernait d'ailleurs Deadpool 3.

Ryan Reynolds et ses problèmes d'anxiété

Mai est le mois de la sensibilisation aux problèmes mentaux. Pour accompagner ceci, Ryan Reynolds a publié un message assez personnel sur son compte Instagram à propos de l'anxiété. Dans son post, la star de Deadpool précise avoir hésité à publier ce message. Il explique qu'il a surpassé son anxiété pour partager ses propres hantises. Il écrit alors :

À tous ceux qui sont débordés, qui réfléchissent trop, se surmènent, s'inquiètent de tout tout le temps, sachez que vous n'être pas seuls. Nous ne parlons pas assez de santé mentale et ne faisons pas assez pour dé-stigmatiser la parole.

Ryan Reynolds et Hugh Jackman ©Voici

Suite à ce message sincère, Hugh Jackman a répondu à son ami. Ce dernier lui a apporté son soutient en commentant :

Ton honnêteté n'est pas seulement courageuse, mais je suis sûr qu'elle aidera d'innombrables autres personnes prises d'anxiété.

Si on se base sur leur guerre incessante, c'est assez inhabituel de voir Hugh Jackman soutenir Ryan Reynolds sans aucun second degré, ni aucune farce. Apparemment, l'anxiété est un véritable problème chez Ryan Reynolds. Ce n'est pas la première fois qu'il aborde ce sujet, et il a souvent révélé que le rôle de Deadpool l'aidait à surmonter ses problèmes d'angoisse. Donc, forcément, son ami Hugh Jackman lui apporte un soutient spontané et sans aucune arrière-pensée. Pour une fois !