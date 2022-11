Hunger Games 5 : la date de sortie française annoncée

Après l'immense succès au box-office des quatre films de la saga Hunger Games mettant en vedette Jennifer Lawrence dans la peau de Katniss Everdeen, un cinquième opus, se déroulant soixante ans avant la révolte, sortira en 2023. Découvrez la date de sortie française et toutes les informations.

Hunger Games 5 : retour à Panem

En mai 2020, Suzanne Collins a sorti un nouveau roman issu de sa saga Hunger Games. Baptisé La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, il s'intéresse à la dixième édition des jeux et à la jeunesse de Coriolanus Snow. Chronologiquement, les événements se déroulent une soixantaine d'années avant le premier film. À l'époque, les jeux étaient bien plus sordides que ceux auxquels a participé Katniss. C'est ce que va découvrir la jeune Lucy Gray Baird, tribut du District 12, que doit entraîner Coriolanus Snow.

Rapidement après la sortie du roman, le studio Lionsgate a annoncé préparer un cinquième film. Une décision évidente étant donné l'incroyable succès qu'a connu la saga précédente dans les salles. En effet, entre 2012 et 2015, les quatre longs-métrages mettant en vedette Jennifer Lawrence ont rapporté plus de trois milliards de dollars au box-office mondial.

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) - Hunger Games 4 © Lionsgate

Étant donné que La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est un préquel, la star des autres films Hunger Games ne sera pas présente au casting. Mais pour attirer le public dans les salles, c'est une nouvelle héroïne du cran de Katniss qui porte l'histoire. Elle sera interprétée dans le film par Rachel Zegler, star du West Side Story de Steven Spielberg, (et future Blanche-Neige du nouveau live action de Disney). Face à elle, c'est l'acteur Tom Blyth qui interprètera Coriolanus Snow.

Il y a quelques mois, Lionsgate avait dévoilé un tout premier cliché des deux personnages :

Rachel Zegler (Lucy Gray Baird) et Tom Blyth (Coriolanus Snow) - Hunger Games 5 : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur © Lionsgate / Credit: Murray Close

Une date de sortie française annoncée

Metropolitan Films, le distributeur français du film Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur a dévoilé la date de sortie du long-métrage. Il arrivera au cinéma en France le 15 novembre 2023, soit deux jours avant sa sortie aux États-Unis.

C'est Francis Lawrence, le réalisateur des trois derniers films de la saga qui l'a mis en scène. Le reste du casting se compose notamment de Peter Dinklage (Game of Thrones) et d'Hunter Schafer (Euphoria).