Hunger Games 5 : les sordides jeux reprennent dans le trailer du film

Découvrez la nouvelle bande-annonce du film "Hunger Games 5 : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur" qui se déroule 60 ans avant les événements des films avec Jennifer Lawrence.

Hunger Games 5 : retour dans le passé

Si l'arc narratif de Katniss Everdeen et de sa victoire contre le Capitole est bel et bien terminé, les studios Lionsgate n'en ont cependant pas terminé avec la saga Hunger Games. En effet, un nouveau film, le cinquième de la franchise, sortira sur nos écrans le 15 novembre prochain.

Baptisé La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur, il est adapté du roman éponyme de Suzanne Collins paru en 2020. L'auteure phare de la saga avait en effet souhaité offrir un prequel à l'histoire de Katniss. L'intrigue se situe donc soixante ans avant le premier film, et suivra la dixième édition des terribles jeux.

On découvrira un tout jeune Coriolanus Snow (interprété par Tom Blyth) , alors qu'il s'apprête à devenir pour la première fois mentor lors d'une édition. Il devra entraîner la jeune Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tribut du district 12 (le même que celui de Katniss) pour qu'elle survive aux terribles épreuves.

Dans la nouvelle bande-annonce dévoilée aujourd'hui, on découvre d'ailleurs la nouvelle arène dans laquelle les participants s'affronteront jusqu'à la mort. Elle met également en lumière la relation qui se noue entre Coriolanus Snow (qui deviendra ensuite le terrible président de Panem) et Lucy Gray Baird. Les fans de la saga auront reconnu les notes de la chanson de Katniss, Under the Hanging Tree qui vient habiller ce nouvel aperçu.

Le film est réalisé par Francis Lawrence, qui avait mis en scène les trois derniers opus de la saga. En plus de la bande-annonce, une nouvelle affiche du film a été dévoilée :

Le reste du casting se compose notamment de Viola Davis, Peter Dinklage et Hunter Schafer.