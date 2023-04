Hunger Games 5 : retour à Panem dans la bande-annonce du préquel

Découvrez ci-dessus la bande-annonce du préquel de la saga Hunger Games "La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur" avec Rachel Zegler. Le film sortira en France le 15 novembre 2023.

Hunger Games 5 : de quoi parle ce nouveau film ?

Huit ans après la sortie du dernier film mettant en scène Jennifer Lawrence dans la peau de Katniss Everdeen, nous nous apprêtons à retrouver Panem pour de nouveaux Hunger Games qui s'annoncent particulièrement cruels. En effet, le film La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, adapté du roman éponyme de Suzanne Collins paru en 2020, se déroulera soixante ans avant le premier film.

On assistera à la dixième édition des célèbres jeux, et à la jeunesse de Coriolanus Snow. Ainsi, ce dernier deviendra mentor pour la première fois et devra entraîner la jeune Lucy Gray Baird, du district 12, à survivre aux épreuves. Les deux héros que tout oppose se rapprocheront à leurs risques et périls.

Côté casting, c'est la star montante Rachel Zegler qui a été choisie pour se glisser dans la peau de Lucy. Quant à Coriolanus Snow, c'est l'acteur Tom Blyth qui a été choisi. La réalisation a été confiée à Francis Lawrence, coutumier de la saga, puisqu'il avait mis en scène les trois derniers films avec Jennifer Lawrence. En France, le film est attendu le 15 novembre 2023, deux jours avant sa sortie aux États-Unis.

Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur © Lionsgate

Le reste du casting se compose notamment de Hunter Schafer (Tigris Snow), Viola Davis (Volumnia Gaul), Jason Schwartzman (Lucky Flickerman) et Peter Dinklage (Casca Highbottom).