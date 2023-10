Hunger Games 5 plus violent que les précédents ? Ça se confirme

Le cinquième volet de la saga Hunger Games "La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur" devrait être plus violent que les autres films avec Jennifer Lawrence. Un nouvel élément le confirme.

Hunger Games 5 se précise

La saga cinématographique Hunger Games est l'une des plus lucratives avec près de trois milliards de dollars récolés au box-office. Après avoir suivi les aventures de Katniss Everdeen entre 2012 et 2015, la saga fera son grand retour dans les salles le 15 novembre prochain avec un cinquième opus : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

Ce nouveau film, basé sur le dernier roman de la saga écrit par Suzanne Collins paru en 2020, se déroule soixante ans avant la révolte de Katniss. Plus exactement, il prend place durant la dixième édition des terribles jeux de la faim.

On fera la rencontre d'un jeune Coriolanus Snow (Tom Blyth), bien avant qu'il ne devienne le président de Panem contre lequel Katniss se bat. Pour la première fois, il devient mentor lors des jeux, et est en charge d'entraîner la tribut du district 12, Lucy Gray Baird (incarné par Rachel Zegler).

Un opus plus violent ? Ça se confirme

Si vous avez lu le roman de Suzanne Collins dont est adapté ce cinquième film Hunger Games, vous savez que les jeux sont beaucoup plus sordides que dans les éditions suivantes. Tout d'abord, l'arène n'est pas du tout flambant neuve comme dans les autres films avec Jennifer Lawrence. Il s'agit d'un vieil amphithéâtre poussiéreux du Capitole.

Après avoir été sélectionnés, les 24 tributs sont conduits, non pas à bord d'un train luxueux, mais entassés dans des wagons sans eau, ni nourriture. Une fois arrivés au Capitole, ils sont mis en cage dans un zoo, comme des animaux, et le public peut venir les voir, et leur donner à boire ou à manger pour les plus chanceux.

Dans le livre, plusieurs passages font état de tortures et de morts particulièrement sordides durant les jeux.

Aujourd'hui, on apprend que la classification américaine a interdit le film aux mineurs de moins de 10 ans (le fameux PG-13), comme pour les précédents films Hunger Games. Mais cette interdiction est cette fois assortie d'une mention d'avertissement pour "images pouvant être perturbantes" et "images effrayantes". On peut donc s'attendre à ce que ces jeux soient, comme dans le roman, plus violents que les précédents (enfin les suivants).