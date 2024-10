Hunger Games 6 : on en sait plus sur le nouveau film attendu en 2026

Le prochain film Hunger Games, attendu pour 2026, replongera les fans dans l'univers sombre de Panem, avec un focus sur la 50ᵉ édition des Hunger Games, marquée par des règles encore plus cruelles. Ce nouvel opus explore le passé de Haymitch Abernathy, alors jeune tribut du District 12, forcé de survivre dans une arène où le double de tributs est envoyé pour combattre.

Hunger Games : la saga continue !

La saga Hunger Games, écrite par Suzanne Collins, a commencé en 2008 avec la publication du premier roman, suivie par deux autres volumes en 2009 et 2010. L'histoire se déroule dans le monde dystopique de Panem, une nation fictive construite sur les ruines de l'Amérique du Nord, composée de douze districts sous la domination du Capitole.

Chaque année, le Capitole organise les "Hunger Games", un spectacle cruel où un garçon et une fille de chaque district doivent s'affronter jusqu'à la mort. Katniss Everdeen, héroïne du District 12, se porte volontaire à la place de sa sœur lors de la 74ᵉ édition des jeux. Avec Peeta Mellark, un autre tributaire de son district, elle devient le symbole de la rébellion contre l'oppression du Capitole.

Le succès mondial de ces romans a donné lieu à une adaptation cinématographique, débutée en 2012, avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal. En 2023, un préquel intitulé La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur est venu enrichir cet univers, toujours d'après un roman de Suzanne Collins. La franchise a engrangé plus de trois milliards de dollars au box-office, faisant de Hunger Games une référence majeure du genre dystopique au cinéma.

En juin dernier, les fans ont appris que Suzanne Collins préparait un nouveau roman, Sunrise of the Reaping, (que l'on pourrait traduire par "L'Aube de la moisson"), prévu pour mars 2025.

Haymitch au centre de Hunger Games 6

Ce nouveau roman se déroulera quarante ans après les événements de La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur et se concentrera sur les 50ᵉ Hunger Games, marqués par une règle exceptionnelle : au lieu de deux tributs par district, quatre enfants, deux garçons et deux filles, seront envoyés dans l’arène.

Haymitch Abernathy (incarné par Woody Harrelson dans les premiers films), le premier gagnant du District 12 avant Katniss, y sera le personnage central. Lionsgate a rapidement acquis les droits pour une adaptation au cinéma, avec une sortie prévue pour novembre 2026.

La couverture du roman a été dévoilée aujourd'hui, ainsi que le synopsis officiel :

L’histoire de ce nouveau roman se déroule lors de la 50ᵉ édition des Hunger Games, une version spéciale connue sous le nom de Quarter Quell. Cette année-là, le Capitole impose une règle encore plus cruelle : chaque district doit envoyer quatre tributs au lieu de deux, doublant ainsi le nombre de participants. Haymitch Abernathy, jeune habitant du District 12, est l’un des tributs choisis. Alors qu’il tente de ne pas penser à ses chances de survie, il est arraché à sa famille et à l’amour de sa vie, et se retrouve aux côtés de trois autres tributs de son district : une amie proche, un jeune obsédé par les statistiques, et une fille à l’attitude arrogante.

Dans l’arène, Haymitch comprend rapidement qu’il a été piégé par un système qui l’a programmé pour échouer. Mais malgré l’horreur de la situation, il décide de se battre contre l’injustice qui pèse sur lui. Sa détermination à survivre et à se rebeller contre le Capitole fait écho au-delà de l’arène, posant les premières pierres d’un futur marqué par la résistance.

Avec cette nouvelle adaptation, les fans de l'univers Hunger Games auront l'occasion de découvrir une nouvelle facette de l'histoire de Panem, à travers les yeux de l'un des personnages les plus énigmatiques de la série. La découverte de son passé de tribut promet d'être passionnante pour les fans ! On ne connaît pas encore le nom de l'acteur qui prêtera ses traits au personnage.