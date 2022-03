Hunger Games L'Embrasement : la mort de Philip Seymour Hoffman a bouleversé la saga

Second volet de la saga portée par Jennifer Lawrence, "Hunger Games : L’Embrasement" marquait l’arrivée d’un nouveau personnage important en la personne de Plutarch Heavensbee, joué par Philip Seymour Hoffman. Cependant, la saga a dû par la suite procéder à quelques réajustements en raison du décès brutal de l’acteur oscarisé.

Hunger Games, l’embrasement : Katniss revient

Alors que les fans de Twilight se remettaient à peine de la fin des aventures de Bella et Edward, une autre adaptation de best-seller pour ados voyait le jour en 2012. Son nom : Hunger Games. Le premier volet suivait Katniss Everdeen, une jeune femme vivant dans une Amérique post-apocalyptique nommée Panem. Pour sauver sa petite sœur, celle-ci devait participer à un jeu télévisé barbare baptisé "Hunger Games". Ce dernier envoie ses participants se battre à mort avec plusieurs autres guerriers dans une arène.

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) - Hunger Games ©Lionsgate

Le premier opus est un grand succès avec 694 millions de dollars de recettes mondiales engrangées. Il permet surtout à la prometteuse Jennifer Lawrence de définitivement devenir l’une des plus grandes stars d’Hollywood. Le second volet intitulé Hunger Games : L’Embrasement sort rapidement, un an plus tard. Réalisé par Francis Lawrence (qui remplace le réalisateur du film précédent Gary Ross), le blockbuster nous permet donc de retrouver Katniss qui se voit obligée de participer à nouveau aux fameux "Hunger Games". Là encore, le long-métrage triomphe au box-office avec 865 millions de dollars de recettes mondiales.

Ce second volet est également l’occasion de voir un grand nom se rajouter au casting de la saga : Philip Seymour Hoffman.

Le décès de Philip Seymour Hoffman a chamboulé la production

L’acteur américain intègre donc une distribution remplie de stars parmi lesquelles Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Lenny Kravitz, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Stanley Tucci et Jeffrey Wright, entre autres. Malheureusement, celui qui joue le rôle de l’énigmatique Plutarch Heavensbee est retrouvé mort le 2 février 2014, victime d’une intoxication aiguë due à un mélange de drogues et de médicaments. Une disparition tragique pour le monde du cinéma… Son décès a posé un gros casse-tête à l’équipe de tournage de la saga puisque le personnage devait tenir un rôle important dans la suite des événements, comme le prouvait le cliffhanger d’Hunger Games : L’Embrasement.

De ce fait, impossible de faire disparaître le personnage du reste de la saga. La production a donc rapidement expliqué que les deux volets suivants avaient été tournés à la suite l'un de l'autre, et que Philip Seymour Hoffman avait déjà assuré l’essentiel de ses scènes. En ce qui concerne les scènes incomplètes, elles ont été réécrites et l'équipe a dû utiliser la technologie numérique pour insérer le comédien dans les plans manquants. Quant au montage, il a été fait de telle façon que l’acteur n’ait pas à être remplacé.

Hunger Games : La Révolte, partie 1 et Hunger Games : La Révolte, partie 2 sont d’ailleurs ses deux derniers films, à titre posthume.